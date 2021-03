Elettra Lamborghini ha contratto il Coronavirus. L’annuncio lo fa la stessa cantante e personaggio televisivo italiana, tramite due video sul profilo Instagram Elettra Lamborghini. Qui, la twerking queen Elettra annuncia di aver contratto il Covid e di sapere da chi l’abbia preso, svelando poi le sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini ha il Covid: l’annuncio

In pieno stile Elettra, la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini ha annunciato ai fan di aver contratto il Covid. L’annuncio lo dà da camera sua, in compagnia del cane che, dice, non la sopporta più dopo questo periodo di convivenza forzata.

Pochi mesi dopo il matrimonio con Afro Jack, al quale però non ha presenziato la sorella Ginevra, la cantante di Musica e il resto scompare a Sanremo 2020 se la vede col Covid. “Sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti e ho il Covid…fan**lo” esordisce su Instagram.

Poi scherza così: “Fino a poco fa ero la twerking queen, ora sono la Covid queen“. Nello stesso video, afferma di essere “sempre stata attentissima, sin troppo“, frase questa che a esser onesti non sembra aver molto senso nell’economia del discorso. Ad ogni modo, aggiunge anche di sapere da chi l’ha preso.

Elettra Lamborghini Covid: le sue condizioni

Nel proseguo del video postato sul suo profilo Instagram, Elettra Lamborghini svela: “So da chi l’ho preso, non devo essere incazz**a perchè c’è poco da fare“. Poi, svela quali sono le sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid: “Ringrazio perchè sto bene, c’è gente che è in ospedale.Io invece sono qua che vabbè, sono piena di fazzoletti al massimo mi moccica il naso ma sto benissimo“.

Nel finale del finale, lancia poi un appello: “Vorrei poter twerkare e ballare, non lo faccio perchè sono a letto tranquilla. Mettete la mascherina vi prego, non ne usciamo più“.

