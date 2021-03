Belen Rodriguez è apparsa come una visione nello studio di C’è posta per te, che per l’ultima puntata della stagione ha visto un parterre di grandi ospiti. La modella argentina, incinta, si è mostrata avvolta da un bellissimo abito della maison N.21 con alcune trasparenze che hanno subito scatenato l’ironia di Luciana Littizzetto, anche lei ospite di Maria De Filippi.

Belen Rodriguez: tutte le attenzioni a C’è posta per te

L’ultima puntata di C’è posta per te ha visto Belen Rodriguez catalizzare i commenti e le opinioni dei telespettatori grazie al suo vestito. Il lungo abito color cipria, avvolgente, ha attirato gli sguardi su alcune trasparenze che mostravano il seno della modella.

Anche l’attrice comica Luciana Littizzetto non si è esonerata dal lanciare qualche provocazione: “Volevo farti i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Io ho qualche problema e non ho quel vestito, purtroppo, e nemmeno quei capezzoli sparati così“.

La replica di Belen Rodriguez a Luciana Littizzetto

Belen Rodriguez non è apparsa affatto a disagio per queste osservazioni, e in merito al vestito ha dichiarato: “Sai che ci ho riflettuto parecchio sul fatto di… Ero talmente casta che ho detto ‘Ma dai, lasciamoli fuori’.

Ci ho provato con il copricapezzoli, il reggiseno, ma si vedeva dietro“.

La modella ha scherzato dichiarando che i capezzoli sono finti, di quelli che si attaccano e offrendosi di regalarne qualcuno a Luciana Littizzetto.

Luciana Littizzetto: “Lei è bella tutta”

Luciana Littizzetto mostra comunque di apprezzare la bellezza di Belen: “Sai qual è il problema? È che lei è bella tutta. Dalla punta del piede alla punta die capelli, se fai l’ecografia ai reni son belli anche i reni“.

L’aiuto a C’è posta per te per trovare un fidanzato

L’attrice d’altronde si è rivolta a C’è posta per te per risolvere un problema e la presenza di Belen Rodriguez serve proprio a questo.

“Io volevo dirti, tu mi devi dare il tuo segreto. Perché lei riesce a trovare fidanzati con una certa velocità“.

La modella si dichiara fortunata in questo campo, perché è corteggiata. La Littizzetto e Maria De Filippi mostrano una foto del compagno, Antonino Spinalbese, con cui aspettano una bambina. “Tra l’altro parrucchiere, come fidanzarsi con Noè durante il diluvio universale, perché tutti i parrucchieri erano chiusi“, scherza l’attrice.

