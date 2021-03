Dopo mesi di silenzio, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono usciti allo scoperto scegliendo di condividere con i loro fan una notizia speciale: tra poco diventeranno genitori di una bambina. Il nome della piccolina era già stato svelato dalla conduttrice durante un’intervista, ma ora fra le sue stories Instagram spunta anche un primo “scatto” della piccola, immortalata in una dolcissima ecografia.

Una nuova famiglia per Belen Rodriguez

Come da lei stessa raccontato, Belen Rodriguez ha vissuto un periodo tutt’altro che semplice. Pur non potendo ormai più fare a meno del suo Antonino infatti, la modella ha spiegato di essere stata assalita da molti dubbi all’inizio della loro frequentazione.

A suggerirle di dare una possibilità al ragazzo sarebbe stato Santiago, il primo figlio avuto dal matrimonio con Stefano De Martino.

Prima di rimanere incinta della sua secondogenita inoltre, la Rodriguez ha dovuto superare un terribile momento con Spinalbese. I due hanno infatti perso un bambino, a poco tempo dall’inizio della loro relazione. Nonostante la dolorosa perdita, Belen aveva ammesso che proprio in seguito a tale episodio entrambi avevano capito di voler costruire insieme una famiglia.

Innamoratissima del nuovo compagno, la showgirl ama postare foto di lui con tanto di commenti romantici e pubblici ringraziamenti per il suo amore. Insieme hanno scelto il nome per la bambina, decidendo di renderlo noto ai fan. Come confessato durante un’intervista di Belen a Verissimo infatti, la nascitura si chiamerà Luna Marie.

Da tempo ormai la Rodriguez non ha più timore di mostrare il suo pancino, che mese dopo mese diventa sempre più evidente e proprio in queste ore sono spuntate le prime immagini della bambina, direttamente dal pancino della sua mamma.

Il tenero profilo di Luna Maria

Nelle ultime ore Belen è riuscita a sciogliere i cuori dei suoi follower postando per la prima volta un’ecografia della sua bambina.

La piccola è stata immortalata di profilo, con il nasino all’insù ben evidente e la donna ha pubblicato l’immagine fra le sue stories corredandola di una semplice scritta: “Luna”.

La stessa immagine è stata poi condivisa da Antonino Spinalbese sul suo profilo Instagram. Il ragazzo non ha voluto scrivere ulteriori messaggi, inserendo semplicemente tre puntini sospensivi nella didascalia dell’immagine. Immediato però l’intervento di “zia Cecilia”, che ha commentato: “Ay ay ay Luna, ti stiamo aspettiamo”.

Antonino Spinalbese posta l’ecografia della bambina che avrà con Belen: Luna Marie Fonte: Instagram

Il racconto di mamma Belen

In seguito a questa dolce immagine, Belen ha voluto aggiornare brevemente i suoi follower a proposito degli esami di controllo che ha effettuato nelle ultime ore.

“Vi volevo aggiornare, sono andata a fare la morfologica che è l’ecografia 3D, è andato tutto super bene, sono molto molto emozionata” ha spiegato la conduttrice, con evidente contentezza.

“Luna è in perfetta salute ed è bellissima, ha un nasino ‘così’” ha aggiunto mostrando con le dita la dimensione di un piccolo naso e ribadendo la grande emozione provata.

Sognando già il momento in cui la bambina sarà più grande, la Rodriguez ha ancora aggiunto: “Povera Luna con una mamma come me non si potrà aspettare altro che le peggiori torture, perché credo che la truccherò… appena si potrà!”.

Santiago “incontra” la sorellina Luna

Sempre attraverso le sue stories Instagram la modella argentina ha fatto sì che i suoi follower assistessero anche al momento dell’ecografia. Dopo aver ringraziato i fan per gli auguri ricevuti infatti, Belen ha deciso di pubblicare un breve filmato per mostrare la reazione di Santiago alla vista della sorellina durante l’esame.

Il bimbo ha infatti accompagnato lei e Antonino nel corso della visita e la donna l’ha ripreso per immortalare la sua reazione. Seduto a lato del lettino su cui Belen è stata fatta coricare, Santiago ha potuto vedere su uno schermo posto sulla parete le immagini della piccola Luna. Dopo essersi voltato sorridente a guardare la sua mamma, il bambino è riuscito a lasciarsi andare in qualche commento incuriosito.

Santiago guarda felice Belen durante l’ecografia della sorellina

Fonte: Instagram

“Quella è una mano?- ha domandato incredulo, per poi aggiungere divertito- Aspetta, ma è uno scheletro!”. “No amore sta dentro il liquido!” ha cercato di spiegare Belen.

La complicità del bimbo con Antonino Spinalbese

Muovendo brevemente il cellulare utilizzato per riprendere la scena, la Rodriguez ha inquadrato anche Antonino presente con lei, il figlio e la dottoressa nella stanza. Proprio quest’ultima ha commentato positivamente lo stato della bambina, spiegando “Le misure vanno bene!”.

In quell’esatto momento, Antonino ha posizionato la sua mano di fronte al piccolo Santiago che comprendendo immediatamente il gesto ha avvicinato a sua volta la manina a quella del ragazzo, facendole incontrare in un “batti cinque”.

La complicità fra i due è evidente e non si limita a questo momento. Quando infatti la dottoressa ha fatto sentire il cuoricino della piccola, Spinalbese ha guardato divertito Santiago muovendo a ritmo la testa. Il ragazzo ha infine lasciato una dolce carezza fra i suoi capelli, per poi avvicinarsi a lui e sentire qualcosa che il bambino ha voluto sussurrargli.