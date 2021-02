È un momento d’oro per Belen Rodriguez, incinta del suo secondo figlio, il primo in coppia con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl mette a nudo le sue emozioni in un’intervista a Verissimo, in cui rivela il sesso e il nome del nascituro. “La vivo sicuramente con maggior consapevolezza” il suo commento sulla gravidanza.

Belen Rodriguez al settimo cielo

Belen Rodriguez ha riscoperto la bellezza dell’amore, dopo la brusca rottura con l’ex Stefano De Martino e padre di suo figlio Santiago. La showgirl argentina è infatti pazzamente innamorata di Antonino Spinalbese, suo nuovo fidanzato da ormai diversi mesi. La loro love story procede a gonfie vele e la Rodriguez ha davvero ritrovato il sorriso. Non solo per aver trovato qualcuno destinato a farle battere nuovamente il cuore a mille, ma anche per una lieta novella annunciata da poco. La showgirl è infatti incinta del suo secondo figlio, il primo in coppia con il suo Antonino.

Le indiscrezioni sulla gravidanza si sono presto tramutate in un annuncio ufficiale e Belen è uscita allo scoperto mostrando a tutti la sua “pancita”. Come rivelato a Silvia Toffanin, il suo secondo bebè sarà una femminuccia e si chiamerà Luna Marie. Ma, poco prima di ricevere la notizia della seconda gravidanza, la showgirl ha rivelato di aver avuto un aborto e di aver così perso un bambino. Questo e molto altro nel suo racconto a Verissimo.

La conoscenza con Antonino

Dopo il suo ingresso in studio, Belen Rodriguez rivela: “Sono finite le nausee, quindi sto finalmente bene.

Sono entrata da qualche giorno nel quinto mese. Sono davvero felicissima, penso che sia un viaggio diverso, perché la prima volta non sai a cosa stai andando incontro, invece la seconda volta sai perfettamente la fine che farai. Quindi la vivo sicuramente con maggior consapevolezza“.

La conoscenza con Antonino è avvenuta in una fase di transizione della vita di Belen, segnata dalla definitiva rottura con Stefano De Martino: “Ero in una fase di conclusione ed accettazione totale, completa.

Avevo con molta fatica e determinazione chiuso un cerchio che mi ha portato tantissime cose belle e tanto dolore. Però stavo bene, io quando ho saputo della fine di questa importantissima storia, non è stato come il primo divorzio. Era un po’ una morte preannunciata, per quanto io sia stata determinata nel dare una seconda possibilità sia all’amore sia alla famiglia. Però quando ho conosciuto Antonino ero già forse non pronta ad un altro amore, ma ero pronta a cambiare rotta“.

“Un colpo di fulmine“

Voltata pagina con il ballerino e padre di suo figlio Santiago, la showgirl ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonino. “Per me è stato un colpo di fulmine – confessa – Io l’ho visto e ho detto ‘Wow, che bel ragazzo’. Lui è anche più giovane, ma alla fine l’età non fa la persona: quindi sì, è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato per 4 giorno di fila e mi sembrava di conoscerlo da una vita“.

All’inizio del processo di innamoramento, tuttavia, in entrambi è esploso un uragano di dubbi: “Mi sono molto preoccupata e mi sono chiesta anche se fosse un sentimento vero.

Abbiamo passato una decina di giorni insieme per me indimenticabili e poi abbiamo deciso di prendere un po’ le distanze, giusto per capire cosa ci stesse succedendo. Per me è stato un problema“. Dopo brevi giorni di lontananza, entrambi hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e hanno deciso di intraprendere un percorso di vita assieme.

Le parole di Santiago: “L’ho guardato e ho pianto“

La showgirl spiega successivamente come abbia vissuto il figlio Santiago questa situazione.

La reazione iniziale del bambino è stata inaspettata: “Mio figlio mi ha guardato e quando sentono che noi torniamo ad essere felici, loro sono i primi ad essere felice. Mi disse ‘Mamma, secondo me Dio ti ha mandato il principe perché ho sentito che ti ha chiamata Amore. Può darsi? Fidanzati con lui, perché lui ti ama proprio tanto’. Io l’ho guardato e ho pianto“. E aggiunge: “All’inizio non è stato facile, ha vissuto un brutto periodo, però poi piano piano è andata bene. Adesso però è tanto contento“.

Sulla situazione sentimentale di Belen Rodriguez la cronaca rosa ha scritto tantissimo e moltissime persone hanno giudicato negativamente la scelta della showgirl di ricominciare con un nuovo ragazzo. Considerando non solo la fresca rottura con De Martino, ma anche il fatto che di mezzo ci fosse il figlio Santiago. “Mi sono sentita tantissimo attaccata per questa scelta e come al solito me ne sono infischiata – spiega la showgirl, aggirando con determinazione ogni critica ricevuta. – Finché non sei mamma non succede niente, ma è una violenza psicologica bruttissima perché ti chiedi: ‘Ma starò sbagliando?’. Poi ti rendi conto che non è così, e alla fine chi punta il dito è sempre quella che ha avuto 12 fidanzati“.

In attesa di una femminuccia

In chiusura di intervista c’è spazio per altre, importantissime novità. A cominciare dal sesso del nascituro e dal nome scelto: “Sarà una femminuccia, si chiamerà Luna Marie. Mi piaceva perché ‘Marie’ dà un tocco francese. Nascerà in estate“.

E, in ultimo, la conduttrice argentina si lascia andare ad un doloroso racconto risalente al periodo pre-gravidanza: “Sono rimasta incinta per sbaglio. Quando lo scopriamo eravamo scioccatissimi perché era impossibile fosse accaduto. Eravamo disperati perché era troppo presto. Dopo un’ora ci siamo messi nel letto e ci siamo detti ‘Forse non è così male’. Lui è partito dopo 3 ore per andare a La Spezia dalla madre a raccontarglielo. Sono passati 4 giorni e perdo il bambino: sono stata malissimo. Non avevamo ancora pensato di fare un figlio, ma il mese dopo c’era talmente voglia e delusione che alla fine è davvero arrivato“.

