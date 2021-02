Non sempre i gossip e i rumors che sono usciti su Belén Rodriguez, nel tempo, si sono confermati essere veritieri ma questa volta la parola che arriva a consacrare il tutto è proprio quella della showgirl argentina. Belén Rodriguez è incinta ed è lei ora a chiarire tutti i dettagli della sua gravidanza, frutto dell’amore sbocciato con Antonino Spinalbese.

Belén Rodriguez incinta: arriva la conferma

Ora è possibile dirlo senza mezzi termini: Belén Rodriguez è incinta. Non è più questione di indizi sui social, di maglioncini larghi o di rotondità sospette: a confermare la sua gravidanza è la stessa showgirl sulle pagine del settimanale Chi. Un annuncio che arriva con enorme felicità da parte dell’argentina follemente innamorata del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese, con il quale fa coppia fissa da 8 mesi dopo averlo conosciuto a Ibiza.

La coppia è infatti in attesa di un bimbo/a, il sesso del nascituro non è ancora stato rivelato: “Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto“, dichiara Belén contraddicendo quanto precedentemente circolato su di lei circa l’attesa di una bambina. Nonostante tutto però, Belén ci spera: “Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta“.

Ancora amaro in bocca per De Martino: leggi l’ultima “stoccata” di Belén

Il coronamento di un sogno fortemente voluto

L’argentina dichiara di essere ora entrata nel quinto mese di gravidanza e di essere particolarmente felice di coronare questo sogno insieme al suo compagno, un desiderio di entrambe, fortemente voluto: “Lo abbiamo deciso – aggiunge l’argentina – La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘aspettiamo’.

Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità“.

Approfondisci

Belen Rodriguez: tutti gli amori della showgirl, da Borriello ad Antonino Spinalbese

Belèn Rodriguez partecipò a una festa a casa di Genovese: il racconto della conduttrice