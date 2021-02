Una vera e propria dichiarazione d’amore quella che Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram, per festeggiare il 26esimo compleanno del fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha scelto di dedicargli parole colme d’affetto, a conferma del forte legame che li unisce e non sono mancati gli auspici di un futuro insieme!

Una lunga “lettera d’amore”

I follower di Belen Rodriguez se ne saranno sicuramente accorti: la modella ama rimanere nel mistero, preferendo commentare le sue fotografie con brevi frasi o addirittura solamente poche parole. Questa sua scelta ha spesso contribuito ad alimentare la curiosità del pubblico, che ultimamente ha intravisto nei suoi commenti frecciatine rivolte all’ex De Martino o addirittura i dettagli di una gravidanza.

Per celebrare il compleanno del fidanzato Antonino Spinalbese però, Belen ha scelto di fare uno strappo alla regola. La donna ha infatti scritto un lungo messaggio per accompagnare l’immagine in bianco e nero che li ritrae in un abbraccio, da lei postata su Instagram.

A dire il vero, più che di un messaggio si potrebbe quasi parlare di una vera e propria “lettera d’amore”, conclusa con tanto di firma romantica.

Le parole di Belen per il suo Antonino

Belen e Antonino hanno iniziato a frequentarsi verso la fine dell’estate 2020, ma leggendo le parole che la bella argentina ha scelto di dedicargli, sembrerebbe che i due si conoscano da sempre. Per il primo compleanno che l’hair stylist celebra in sua compagnia, la showgirl ha deciso di raccontare a lui e a tutti i suoi follower tutto ciò che intende augurare al suo amato. “Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi” ha affermato romanticamente Belen all’inizio della sua lunga dedica alludendo molto probabilmente a se stessa, per poi continuare con nuovi propositi per il fidanzato.

Ad Antonino, la showgirl ha augurato di poter aver accanto qualcuno che lo sappia sostenere nei momenti più complessi, che sappia assecondare la sua “voglia di ballare” e che sappia donargli affetto e svago. “Meriti rispetto, meriti lealtà” ha aggiunto, dichiarando poi di volersi occupare di lui “ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo”.

“Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade” scrive Belen in conclusione, firmandosi poi “Tua…Belen”.

Il compleanno di Antonino Spinalbese

Non è chiaro come Antonino Spinalbese abbia celebrato il suo compleanno. Sicuramente, le attuali norme di sicurezza non hanno consentito l’organizzazione di una festa con amici a parenti. Sbirciando fra le storie Instagram di Belen però è chiaro come non si siano fatti mancare una tradizionale (e piuttosto appetitosa) torta di compleanno.

La conduttrice ha infatti pubblicato foto e video del taglio del dolce servito direttamente dal festeggiato, ai pochi commensali seduti attorno a una tavola su cui comparivano alcuni calici di vino.

La torta di compleanno di Antonino Spinalbese, nelle storie Instagram della fidanzata Belen

Fonte: Instagram

Anche Spinalbese ha utilizzato le stories nel giorno del suo compleanno, per ripostare i post di auguri ricevuti dagli amici. Ovviamente non è mancato un ringraziamento pubblico a Belen, della quale ha pubblicato il romantico messaggio di auguri, commentandolo con un dolce “semplicemente lei”.

L’arrivo di un bebé in casa Rodriguez-Spinalbese

Nonostante le speranze dei fan della coppia, Belen non ha nuovamente lasciato trapelare alcun dettaglio sulla presunta gravidanza di cui tanto si vocifera in queste settimane. Nessun accenno a un bebè in arrivo, né tanto meno al sesso o al potenziale nome del nascituro.

Per questi particolari, occorrerà aspettare ancora un po’ e affidarsi nel frattempo alle notizie degli esperti del gossip, che sembrano già essere a conoscenza di tutti i dettagli.

