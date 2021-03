Akash Kumar è il modello che ha incantato il pubblico con i suoi occhi di ghiaccio, in netto contrasto con i suoi capelli corvini. Akash dovrebbe approdare in Honduras per l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Però, a causa di una discussione con i produttori, Akash Kumar pare abbia preso in considerazione l’idea di ritirarsi dal programma che andrà in onda da lunedì 15 marzo.

Akash Kumar, infanzia e rapporto con i genitori

Akash Kumar nasce a Nuova Delhi il 16 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione. La madre è un’ex modella di origini brasiliane, il padre è indiano ed è un imprenditore nel campo della pelletteria.

I due si sarebbero conosciuti a Milano, e si sarebbero trasferiti in India prima della nascita di Akash. I genitori si separano nel 1994 e la madre decide di tornare in Italia trasferendosi a Verona con il figlio. Akash cresce e studia nella città veneta, diplomandosi al liceo linguistico. “Io mi sento molto veronese, parlo bene anche il dialetto” confessava Akash in un’intervista al settimanale Di Più, spiegando: “Nella mia vita, però, l’India è la radice; l’albero è l’Italia“.

Modello come la madre

Il desiderio di ripercorrere le orme della madre lo porta ad avvicinarsi alla carriera da modello.

Fin da piccolissimo muove i primi passi in questo mondo: a soli 6 anni prende parte a una campagna pubblicitaria e da adolescente posa per marchi come Diesel, Benetton e Carrera. Alto 1.90 e con un fisico scolpito e statuario, Akash Kumar oggi sfila per brand di fama internazionale, come Vogue e Armani. Viaggia tra Milano e Verona per stare vicino alla madre e il forte legame con la nonna paterna lo conduce in India un paio di volte all’anno. Il suo sogno è diventare un attore e infatti sta studiando recitazione.

Ballando con le Stelle: polemiche contro Akash

Akash Kumar si è fatto conoscere dal pubblico italiano con la partecipazione a Ballando con le stelle come ballerino nel 2018.

Durante il programma di Milly Carlucci, il modello dagli occhi di ghiaccio si era trova al centro di alcune polemiche. Selvaggia Lucarelli rivela infatti che Akash aveva in precedenza preso parte a Ciao Darwin con il nome di Pablo Andreis Romero e a Temptation Island come Andrea. Accusato di non avere una sua identità, Akash ha ammesso di aver sbagliato. Avrebbe dichiarato di temere discriminazioni per la sua origine indiana ma aveva bisogno di lavorare. A Storie italiane il modello ha raccontato di sé a Eleonora Daniele: “Dovevo lavorare – ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori – e quindi andava bene tutto“.

Akash Kumar: vita privata

Sulla vita privata di Akash Kumar si sa ben poco. Sembra che adesso il modello dagli occhi ipnotici sia single; il suo profilo Instagram mostra infatti foto sue personali e del sue lavoro quotidiano. L’ambitissimo scapolo ha però confessato di aver sofferto molto a causa della rottura di una relazione durata 7 anni. A Storie italiane, ormai quasi due anni fa, rivelava un flirt con una ragazza del mondo della moda, precisando “però è ancora fresca, non è amore“.

Nel programma di Rai 1 spiegava: “”Non riesco a innamorarmi facilmente. Per farmi innamorare servono attenzioni, sono una testa dura, non sono facile da gestire, ci sono e poi sparisco, sono uno scorpione“.

Akash Kumar e la madre

Di sicuro un amore nella vita di Akash Kumar c’è, quello per sua madre. “Non ho ancora trovato nelle donne l’affetto che mi ha dato la mia mamma” confessava a Eleonora Daniele. Akash è stato cresciuto solo dalla madre, ha seguito i suoi passi nel mondo della moda e la malattia che lei ha dovuto affrontare li ha uniti ancora di più.

“Ho ad un certo punto pensato di poterla perdere, abbiamo vissuto momenti difficili. Grazie a Dio ora sta bene. L’ho portata in India e si è operata lì”, racconta. Il padre invece Akash non lo ha mai conosciuto e “non ho mai sentito il bisogno di farlo“, ammette. Non ha ricordi di lui perché era troppo piccolo quando i genitori si sono separati: “Lui non mi ha mai cercato e io neanche. Non mi interessa più“, conclude.

Le polemiche sul colore degli occhi: sono naturali?

La bellezza di Akash ha fatto innamorare il pubblico: capelli neri, carnagione ambrata e occhi azzurrissimi. Alcuni tra i più malpensati si sono chiesti se il colore dei suoi occhi fosse naturale oppure frutto della chirurgia o l’effetto di lenti a contatto. Kumar assicura che i suoi occhi sono assolutamente naturali. “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto“, riporta Fanpage.it. Per dimostrarlo pubblica sui social foto di quando era più giovane, ma i pettegolezzi e i dubbi in merito non si placano.

Akash Kumar si ritira dall’Isola dei Famosi 2021?

Akash Kumar dovrebbe partecipare al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ma nei giorni scorsi il modello si è scagliato polemicamente contro i produttori del programma. Il motivo sarebbe stato il clip di presentazione che, a detta di Akash sarebbe incentrato sulla sua bellezza. “Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?”, avrebbe detto Akash in una diretta Instagram con Marina La Rosa e Luca Vismara. “Io non vado neanche, pago la penale e torno. Tu non mi conosci. Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato” esplode. Akash sembrerebbe offeso dall’immagine di lui offerta dalla clip. Lo troveremo tra i naufraghi in Honduras? Il conto alla rovescia per l’inizio del programma sta per cominciare.