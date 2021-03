Dopo più di un anno passato lontano dai riflettori, Ilary Blasi è pronta a condurre la sua prima Isola dei Famosi. Il programma, giunto alla sua 15esima edizione, partirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 15 marzo. In una lunga intervista, rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato molti dettagli riguardo a quella che sarà la sua prima esperienza con i naufraghi. “Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista“.

Come sarà la sua prima Isola dei Famosi di Ilary Blasi?

C’è molto entusiasmo e tanta adrenalina in vista dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La conduttrice Ilary Blasi, per natura non molto ansiosa, ha però confessato che la prima puntata le sembra ancora lontana. Lo studio sarà alle Robinie, a Cologno Monzese, una location nella quale non ha mai lavorati. Ancora non è chiaro se ci sarà o meno il pubblico ma sicuramente le piacerebbe averlo per ricevere calore e la giusta carica necessaria per guidare al meglio il format. La compagna di Francesco Totti assicura che sarà l’edizione del ‘ritorno alle origini’ dove i naufraghi si ritroveranno a combattere contro la sofferenza della fame e la lontananza dalle comodità.

I preparativi in vista della prima puntata

Ilary Blasi non mancherà di stupire il pubblico televisivo di Canale 5 con look ricercati. Alla sogna dei suoi 40 anni ha dichiarato: “Nulla sarà lasciato al caso. Sto facendo ricerca, ma i tempi sono cambiati. Va bene seguire la moda ed essere carine, ma comincio ad avere un’età e ci vogliono dei limiti“. E per quanto riguarda i capelli: “Le parrucche sono una mia grande passione, ma è un’idea che ho già portato in tv durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da me.

Non mi piace ripetermi“.

Il cast dell’Isola dei Famosi

Il cast di questa edizione dell’Isola dei Famosi sarà composto da 16 naufraghi: Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Elisa Isoadi, Akash, il visconte Guglielmotti, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e Awed. Ad accompagnare i naufraghi in Honduras ci sarà Massimiliano Rosolino in qualità di inviato. Secondo indiscrezioni, all’ex nuotatore olimpico potrebbe andare un cachet di ben 100mila euro.

Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi saranno le opinioniste in studio mentre per quanto riguarda Asia Argento, ancora non ci sono certezze lapidarie.

Certamente non partirà come naufraga ma avrà comunque un ruolo all’interno del reality, probabilmente quello di supporto all’amica Vera Gemma. Anche per l’attrice indiscrezioni parlano di un cachet a 5 zeri, tra i 150 e i 200mila euro.

Le puntate

Sappiamo con certezza che la prima puntata andrà in onda lunedì 15 marzo su Canale 5. Il programma dovrebbe svilupparsi su 10 puntate, in onda una volta a settimana e terminare a maggio. Il condizionale è d’obbligo dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi però sembra avere le idee piuttosto chiare a riguardo: ‘Può darsi che finiremo a Natale!

No, scherzo: io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia’. Non ci resta che attendere e seguire l’evoluzione di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi.