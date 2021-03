L’Isola dei famosi sta per iniziare e per i futuri naufraghi è tempo di saluti. Lo sa bene Gilles Rocca che nelle scorse ore ha pubblicato un dolce post per salutare tutte le persone che per un po’ non potrà più vedere. In particolare però, l’attore romano ha voluto salutare una persona a cui tiene molto, la sua amata fidanzata Miriam.

Il 2020 di Gilles Rocca: un anno di successi

Appena un anno fa, Gilles Rocca saliva sul palco dell’Ariston ma non per cantare. La sua comparsa inattesa nel corso di una delle serate è collegata all’ormai storica lite fra Bugo e Morgan durante la loro esibizione a Sanremo.

Rocca era infatti apparso davanti alle telecamere nel ruolo di fonico, per cercare il cantante che aveva abbandonato l’esibizione. Come è noto Gilles è un componente della famiglia di tecnici che da anni si occupa della kermesse sanremese, ma la sua presenza in quella serata era del tutto occasionale, poiché lui sogna una carriera come regista o come attore.

Mentre continua ad alimentare queste aspirazioni però, Gilles sembra voler cogliere tutte le occasioni di prendere parte al mondo dello spettacolo italiano. La sua partecipazione a Ballando con le stelle, conclusasi con una meritata vittoria, gli ha permesso di ottenere sempre più seguito fra gli spettatori della tv e fra i suoi follower di Instagram.

Ora tutti aspettano di vederlo nei panni di “naufrago” dell’Isola dei famosi, per scoprire nuovi lati della sua personalità.

Il post prima della partenza, un saluto speciale

In attesa di poter raggiungere le spiagge dell’Isola dei famosi, Gilles Rocca non perde tempo e inizia già con i saluti pre-partenza. Sul suo profilo Instagram, l’attore ha pubblicato uno scatto che lo ritrae a petto nudo e con il mare sullo sfondo, ad anticipare un’immagine che probabilmente vedremo spesso nelle prossime settimane.

Rocca ha ricordato come manchi sempre meno alla sua “partenza per l’Honduras” ed è poi passato ai saluti. “Mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici- ha ammesso, per poi rivolgersi alla sua fidanzata- soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam”.

Dedica romantica per Miriam

Gilles Rocca non ama condividere troppe informazioni sulla sua vita privata, tuttavia è noto come egli sia da tempo fidanzato con Miriam Galanti, come lui attrice. In occasione della sua partenza, il ragazzo sembra essere disposto a fare qualche eccezione e le parole rivolte alla sua amata suonano proprio come una romantica dedica d’amore.

“Porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me” scrive Rocca senza timore di esternare i suoi sentimenti.

La ragazza non ha per ora risposto pubblicamente a questo dolce messaggio, preferendo probabilmente parlare direttamente con il fidanzato. Chissà se questa sua riservatezza verrà meno nel corso del reality, quando per comunicare con Gilles sarà costretta a comparire su Canale 5.

