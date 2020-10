“Stavamo cercando Bugo, non sapevamo se fosse una gag” – è così che Gilles Rocca racconta la storia della sua improvvisa notorietà. Il giovane attore al fianco di Lucrezia Lando in questa edizione di Ballando con le Stelle è diventato famoso proprio grazie a un’immagine di lui al lavoro sul palco dell’Ariston.

Chi è Gilles Rocca: età, altezza, famiglia, biografia

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983, sotto il segno del Capricorno, ed ha quindi 37 anni di età. È alto 1.80 m.

Nel corso dell’ultimo anno, Gilles Rocca è diventato famoso per un’immagine di lui che è rimbalzata su tutti i social durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Stava cercando Bugo nel corso della discussa scenetta con Morgan, quando le videocamere l’hanno ripreso. In molti si sono chiesti chi fosse, incuriositi dalla sua bellezza. In un’intervista Rocca ha dichiarato: “La bellezza capita, come ha detto Diletta Leotta”.

Ma quello di fonico non è il suo solito lavoro. A febbraio, infatti, stava soltanto dando una mano nella ditta di famiglia. La sua professione è in realtà quella di attore e regista.

Gilles Rocca sul palco del Festival di Sanremo 2020

Gilles Rocca: la carriera nello spettacolo

Quando Gilles lavora nell’azienda del nonno, che fornisce strumenti musicali alle orchestre, si occupa soprattutto di produzione Rai: tra i programmi coi quali ha collaborato ci sono gilles e, chiaramente, il Festival di Sanremo.

Il suo sogno, però, era quello di diventare un calciatore. Per questo motivo Rocca aveva partecipato al programma Campioni, il Sogno, giocando insieme a Sossio Aruta e facendosi conoscere dal pubblico. Purtroppo, però, la sua partecipazione al reality è durata poco.

Dopo un infortunio, Gilles Rocca ha smesso di giocare, ed ha iniziato la sua carriera di attore. Da allora ha accumulato tante esperienze: ha infatti collaborato con Amadeus, Fiorello, Magalli, Panariello e molti altri nomi importanti.

Grazie alla sua esperienza in Campioni, Rocca è stato invitato a recitare nella fiction Carabinieri. Quindi ha preso parte a molti titoli seguiti della TV italiana, tra cui le fiction I Cesaroni, Distretto di Polizia e Don Matteo. Ha inoltre recitato nel film Tre Tarocchi, per poi diventare regista per il cortometraggio Metamorfosi, che tratta il tema del femminicidio e la violenza sulle donne.

Il corto ha scaturito molto interesse nelle istituzioni, che l’hanno addirittura dichiarato documento ufficiale del Ministero dell’Interno.

Vita privata: chi è la fidanzata di Gilles Rocca

Il bel fonico di Sanremo non ama molto parlare della sua vita privata. Quel che sappiamo è che la sua fidanzata è l’attrice Miriam Galanti, che ha partecipato come protagonista al film Scarlett. Non ci sono molte informazioni sui social della storia tra Rocca e Galanti, in quanto l’attore preferisce tutelare la propria privacy.

Di recente, però, Gilles Rocca ha pubblicato una foto con la fidanzata su Facebook, dove le promette di fare presto una vacanza insieme.

Gilles Rocca e Miriam Galanti su Facebook

Gilles Rocca a Ballando con le Stelle 2020

Nell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle c’è anche Gilles Rocca. Affiancato dalla maestra Lucrezia Lando, l’attore non ha ancora avuto molta occasione per far parlare di sé. Nel corso delle primissime puntate, però, ha iniziato a mettere in mostra del talento e la coppia ha ricevuto un ottimo voto per la propria prestazione: 48 punti, posizionandosi terza a fine serata.

Gilles Rocca: il suo profilo Instagram è stato hackerato

Originariamente, Gilles Rocca aveva un profilo Instagram con almeno 30mila followers.

Di recente, però, l’ha dovuto creare di nuovo. Pare infatti che il suo account originale sia stato hackerato, e per questa ragione ad oggi ha “soltanto” poco più di 7000 followers.

Solitamente utilizza il social per pubblicare scatti di campagne di moda, mentre più di recente ha pubblicizzato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

