La quarta serata del Festival di Sanremo sembrava essere scampata a colpi di scena imprevisti, eppure si è cantato vittoria troppo presto. Prossimi ormai alla fine della serata, con un’ Antonella Clerici in gran forma che riprendeva Amadeus sull’orario, ecco giungere il turno di Bugo e Morgan.

Tutto sembra andare come al solito, Morgan agli strumenti e Bugo al microfono, ma qualcosa non quadra e sia il pubblico da casa sia quello in sala si accorge da subito della situazione.

Morgan cambia il testo

Fin dal loro ingresso sul palco, il duo non sembrava in armonia, tensione pre-esibizione?

Decisamente no. Come si siede agli strumenti, Morgan comincia a leggere da un foglietto delle parole che non sono il testo della canzone in gara, Sincero. Lì per lì la cosa sembra passare in sordina, forse complice l’ora tarda, ci si accorge solo di uno strano fischio e una mancata intonazione di Morgan.

Focalizzando l’attenzione sulle parole però, ci si rende subito conto che qualcosa non va: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.

Parole pesanti rivolte decisamente contro il compagno di avvenutura sanremese.

Bugo lascia il palco

Tempo pochissimi minuti, Bugo, senza pensarci due volte, prende ed esce dal palco mentre Morgan continua a cantare imperterrito. Interviene Amadeus che ferma l’esibizione e immediatamente cerca di capire cosa possa essere successo.

Tutto si svolge in pochi velocissimi istanti, Morgan che insegue Bugo che a sua volta è seguito da Amadeus che si scusa con il pubblico con poche parole interdette e imbarazzate: “Chiedo scusa, ora cerchiamo di capire perché vi assicuro che non era stato concordato”.

Fiorello cerca di stemperare

Mentre Amadeus insegue il duo, entra immediatamente Fiorello che, con sorriso sardonico, prova a sdrammatizzare: “Non ho capito niente di quello che è successo”. Si cerca di prendere tempo per attendere il padrone di casa Amadeus.

Al suo rientro il conduttore spiega che al momento non era stato possibile capire la situazione.

La gara sarebbe andata avanti e che le dovute decisioni sarebbero state prese alla fine di tutte le esibizioni. “Proclamiamo il vincitore stasera, così ce ne andiamo a casa” ha scherzato ancora Fiorello, per poi aggiungere: “Uno in meno, meglio così”.

Morgan e Bugo squalificati

Alla fine di tutte le esibizioni, poco prima dell’annuncio della classifica, Amadeus fa un’altra comunicazione ufficiale. Siccome di Bugo e Morgan non c’è traccia nemmeno nei camerini, e quindi hanno deciso di non tornare ad esibirsi, la loro avventura sanremese finisce qui. Entrambi sono stati squalificati.

Amadeus ha chiuso la questione con poche ma severe parole: “La gara finisce qui: Bugo e Morgan non rientrano. Mi spiace molto perché li considero due grandi artisti. Questa si tratta di defezione quindi da regolamento Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo“.

Mistero su cosa sia successo

Non è chiaro cosa sia accaduto tra i due artisti, durante la fuga si è sentito qualcuno dire che i due avessero avuto un brusco litigio prima dell’esibizione, ma non ci sono notizie certe al momento.

