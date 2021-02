Sanremo, un anno fa sul palco dell’Ariston è stata scritta la “storia”, c’è un motivo se nella giornata di domenica 7 febbraio, sui social come Twitter e Facebook non fa altro che trendare #Sanremo2020. Il motivo? La furiosa lite tra Morgan e Bugo, il duo in gara a Sanremo, nella serata dedicata alla semifinale, si rese protagonista di una lite che spinse Bugo a lasciare il palco e sparire per diverse ore.

Sanremo, Morgan: “Che succede?”

Quel 7 febbraio, che molti ricordano, insieme a tutta l’ultima edizione del Festival di Sanremo, come l’ultimo momento di normalità prima dell’avvento del Covid-19, ha segnato la storia della Kermesse, diventando iconica grazie all’espressione comicamente confusa di Morgan dopo aver visto Bugo lasciare il palco.

A quel momento si ricollega anche la “scoperta” di Gilles Rocca, attore e vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, che in quel momento si trovava sul palco nel ruolo di tecnico. Come lo stesso Gilles ha più volte spiegato, l’azienda di famiglia collabora da anni con il Festival e lui non si nega a dare una mano data la solennità dell’esperienza.

Che cosa era successo tra Bugo e Morgan? Ormai le dinamiche della vicenda sono passate alla “storia” del Festival, i due non andavano d’accordo da tempo e, un arrangiamento contestato da Morgan per la serata delle cover, ha acceso la miccia. I due non hanno fatto altro che scontrarsi, secondo i racconti emersi nel corso delle settimane successive, i due si sono insultati anche pochi secondi prima di salire sul palco.

In quei minuti prima dell’esibizione Morgan ha cambiato il testo della canzone in gara, Sincero, con parole dure contro il compagno: “Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera…” che ha iniziato a cantare, spingendo Bugo a lasciare il palco.

Fiorello: “Chi si è sentito male?”

In quei momenti di concitazione, Amadeus, sinceramente interdetto e colto alla sprovvista, annunciò che quanto accaduto non era previsto, lasciando il palco per cercare Bugo di cui si erano perse le tracce. A quel punto è salito sul palco Fiorello che, non sapendo nulla dell’accaduto, ha esordito con un “Chi si è sentito male?!

” convinto che qualcuno fosse stato colto da malore.

I due hanno ripercorso quei momenti in una diretta social durante il lockdown, ancora ridendo come la sera stessa. Amadeus, nei giorni immediatamente successivi alla Kermesse, aveva parlato di quanto accaduto come parte dello show.

La reazione di Elettra Lamborghini

In quel momento, Elettra Lamborghini, che si era appena esibita, si trovava nel padiglione di RaiRadio 2 dove stava assistendo alla vicenda. “No raga mi sto appassionando a quello che sta succedendo a Bugo e Morgan” ha detto e poi, dopo l’annuncio della squalifica la reazione: “No raga, vuol dire che adesso dopo sono ultima.

Che vita di me**a”.

Bugo e Morgan: un anno dopo

I social sono letteralmente impazziti e già si parla di “anniversario”, i commenti sono dei più ironici e comici, degni di quanto accaduto sul palco. “Sembrerò anacronistico ma mi mancano quei momenti: bugo e morgan con la scenata sul palco, Achille lauro con i suoi look, rancore con quella che a mio parere era la canzone migliore. Lacrimuccia…” scrive un utente, “Oggi ( o meglio, la prossima notte verso l’1 e 45) è l’anniversario della scena più trash ed emozionante della TV italiana e della storia di Sanremo.

Oggi è ufficialmente il #chesuccede day” scrive un altro. E ancora: “Un anno fa si faceva la storia della musica italiana #Sanremo2020“.

Insomma, la lite tra Bugo e Morgan difficilmente sarà dimenticata, magari l’anno prossimo il ricordo di quanto accaduto quella sera non sarà così forte, quest’anno l’impatto è grande perché neanche poche settimane dopo quel momento, la pandemia da Covid-19 avrebbe bloccato non solo l’Italia ma il mondo intero, portando con sé conseguenze terribili.

Oggi, il ricordo della semifinale del Festival ruba un sorriso e una risata che, in un certo senso, danno la possibilità di tornare con la mente a un momento in cui il Coronavirus era solo “qualcosa” di lontano.

