Morgan e Bugo sono stati squalificati in chiusura della quarta serata del Festival di Sanremo. Questo colpo di scena ha sorpreso tutti, compresa la cantante Elettra Lamborghini che nella classifica provvisoria era penultima proprio sopra il duo e che ha visto in questa eliminazione la possibilità del concretizzarsi di un suo timore.

Elettra Lamborghini, il divertente commento in diretta

Continuano le sorprese al Festival di Sanremo 2020. Con l’eliminazione di Morgan e Bugo dalla gara, dopo che quest’ultimo ha abbandonato il palco dell’Ariston, si sono aperti degli scenari inaspettati riguardanti la classifica.

Curiosa è stata la reazione di Elettra Lamborghini alla notizia della squalifica dell’ex Blu Vertigo. Infatti, ospite di Radio 2 ha commentato a suo modo quanto accaduto:“No raga, vuol dire che adesso dopo sono ultima. Che vita di me**a”.

LA REAZIONE DI ELETTRA ALLA SQUALIFICA DI BUGO E MORGAN ✈️✈️✈️ #Sanremo2020 pic.twitter.com/yGguihQh1P — g. (@qweenmargaery) February 8, 2020

L’ereditiera era una delle cantanti più accreditate per l’ultimo posto in classifica ma il termine della quarta serata, con il voto della sala stampa, ha riservato una sorpresa alla Lamborghini. Si è posizionata al 18esimo posto su 23 big ancora in gara.

Elettra Lamborghini, il televoto potrebbe giovarle

Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi più controversi di questa edizione di Sanremo 2020.

Snobbata dalla classifica, è apprezzatissima sui social e se la squalifica di Morgan e Bugo è diventata trend topic, sicuramente la reazione di Elettra Lamborghini sta letteralmente facendo impazzire tutti. L’ereditiera si è messa in gioco col brano Musica (E il resto scompare) e al termine della quarta serata deve essere stata tanta la sorpresa per la giovane nel trovarsi alla 18 esima posizione. Infatti, dopo l’eliminazione di Morgan, l’ultimo posto è stato assegnato al tenore Alberto Urso mentre Elettra Lamborghini è addirittura sopra Giordana Angi.

Un elemento che potrebbe giovare alla Lamborghini, per quanto riguarda la possibilità di posizionarsi in modo favorevole in classifica nella finale, è sicuramente l’aggiunta del televoto. Avendo un grandissimo seguito presso i giovani, Elettra potrebbe ottenere il voto dei fedelissimi che già la apprezzano sui social.