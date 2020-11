Tutto pronto per la finale di questa scoppiettante edizione di Ballando con le stelle. Le coppie, giunte a questo ultimo e importantissimo step, sono pronte a mettersi in gioco per aggiudicarsi il trionfo. L’annuncio della coppia vincitrice arriva da Milly Carlucci, al termine di una finalissima ricca di sfide all’ultimo respiro.

Il gran finale di Ballando con le stelle

I finalisti di Ballando con le stelle sono pronti a sfidarsi in una battaglia a colpi di esibizioni, colpi di scena e emozioni a non finire. Il talent show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, è giunto all’ultimo step di un’edizione che ha intrattenuto il pubblico da casa con lo spirito proprio del programma.

Non solo il talento, le esibizioni e il percorso di crescita dei concorrenti, ma anche le dinamiche di gioco e i battibecchi con la giuria che hanno sempre più catalizzato l’attenzione degli affezionati telespettatori.

L’atto finale vede protagoniste le seguenti coppie, pronte ad aggiudicarsi la vittoria: Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Oltre a questi anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ripescati la scorsa puntata, e Alessandra Mussolini eccezionalmente in coppia con Samuel Peron, che ha sostituito Maykel Fonts costretto a casa dal Covid-19.

Di manche in manche

La prima manche ha visto esibirsi tutte le 7 coppie ma solo una, al termine delle votazioni, è stata costretta ad abbandonare definitivamente i giochi. I voti dei giudici, sommati a quelli che i telespettatori hanno espresso da casa, hanno portato ad una classifica che vede all’ultimo posto Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.

Ma la sfida continua con la seconda manche, che prevede tre confronti tra le coppie rimaste in gioco e sono proprio loro a dover scegliere con chi fronteggiarsi.

Alessandra Mussolini e Samuel Peron scelgono Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira: la sfida viene vinta da Mussolini/Peron. Il secondo confronto vede contrapposti due pezzi forti: Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina e, dall’altro lato, Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Ma sono proprio Rocca e Lando a passare alla terza manche. La terza sfida, tra Paolo Conticini/Veera Kinnunen e Elisa Isoardi/Raimondo Todaro viene vinta da Conticini/Kinnunen.

Gli ultimi confronti

Il quadro è così completo e tutto è pronto per la terza manche di questa finalissima. L’unica certezza, al momento, è che il podio è formato da Mussolini/Peron, Rocca/Lando e Conticini/Kinnunen.

La prima coppia ad esibirsi è quella composta da Alessandra Mussolini e Samuel Peron, cui hanno fatto seguito Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Per ultimi Paolo Conticini e Veera Kinnunen. La difficoltà di questa manche è che le coppie si esibiscono bendate: la sfida si fa sempre più agguerrita e, d’altronde, si alza anche il tasso di difficoltà.

Tra i 3 accoppiamenti rimasti in gioco, a dover dire addio sono Alessandra Mussolini e Samuel Peron: a loro va la medaglia di bronzo.

Il ring finale vede dunque al ballottaggio due pezzi forti: Paolo Conticini con Veera Kinnunen e Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Nelle loro ultime performance si sono dovuti misurare con differenti generi: charleston, samba e moderno per Conticini, bachata, boogie e valzer per Rocca.

L’annuncio del vincitore

Prima di annunciare il vincitore, Milly Carlucci consegna i tradizionali premi per le coppie in gara che si sono particolarmente distinte nel corso di questa edizione. Il ‘premio Aiello’ va a chi ha disputato il maggio numero di spareggi: a vincerlo è Antonio Catalani in ex aequo con Vittoria Schisano e Marco De Angelis.

Il premio speciale della giuria va invece alla coppia Daniele Scardina/Anastasia Kuzmina: loro si aggiudicano anche il premio ‘Paolo Rossi’, non un premio tecnico ma di pura emotività, destinato alla coppia che ha emozionato di più.

Al termine dei consueti ringraziamenti alla macchina organizzativa del programma, Milly Carlucci annuncia il vincitore. Ad aggiudicarsi la coppa di Ballando con le stelle sono Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Medaglia d’argento, invece, per Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Approfondisci

TUTTO SU BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini in finale con Samuel Peron