Che questa sia stata un’edizione davvero sfortunata di Ballando con le stelle è ormai fuor di dubbio. Incidenti e coppie che sono state costrette a ritirarsi, e ora tocca di nuovo ad Alessandra Mussolini, già precedentemente infortunata. La concorrente ha dovuto lasciare il partner Maykel Fonts, risultato positivo al coronavirus e anche per lei la finale è stata a rischio. Alessandra Mussolini ha comunicato l’impossibilità di continuare sui social, ma per lei è stato trovato un nuovo compagno di ballo, Samuel Peron.

Alessandra Mussolini in finale a Ballando con le stelle

Alessandra Mussolini ha fatto un lungo percorso per arrivare alla finale di Ballando con le stelle e, proprio quando era quasi arrivata al traguardo, la sua possibilità di giocarsela sembrava sfumata.

Milly Carlucci però ha annunciato a Storie Italiane che la politica ci sarà: “Noi le abbiamo offerto, perché lei deve fare la finale“, ha dichiarato la conduttrice, “non è possibile dopo tutti i sacrifici che ha fatto che non faccia la finale, di ballare con Samuel Peron“.

Il ballerino ha accettato, nonostante abbia solo un giorno per preparare un numero con Alessandra Mussolini.

“Non è difficile per Samuel imparare tutte le coreografie, ma per Alessandra adattarsi a un’altra figura è complicato“, continua Milly Carlucci, “Ci proviamo fino in fondo“.

Il messaggio di Samuel Peron

Samuel Peron ha voluto commentare su Instagram la sua disponibilità a ballare con Alessandra Mussolini. “Speriamo di riuscire a combinare qualcosa, perché oggi dobbiamo riuscire a montare un ballo nuovo e in più mi devo studiare tutte le coreografie“, ha spiegato il ballerino.

Alessandra Mussolini, grande agitazione per la finale

Nonostante la soluzione le difficoltà non mancano e la concorrente sta sentendo tutta la tensione di questa finale.

“Tu devi fare un atto umanitario“, dice a Peron la Mussolini in una Storia Instagram, “Io sto proprio un po’ a pezzi“. La concorrente teme che in un giorno solo sia impossibile preparare tutto, anche se il nuovo partner di ballo è molto bravo.

Maykel Fonts: “Contentissimo che faccia la finale”

In un video su Instagram anche Maykel Fonts, provato dal coronavirus, ha voluto esprimere il suo sostegno ad Alessandra Mussolini. Il ballerino ha massima fiducia nel collega Samuel Peron: “Sono sicuro che spaccherete, che farete un bellissimo lavoro, anche perché Samuel è un grande.

Andare e prendetevi tutta la pista e fateci sognare. Sarò qua a guardarvi“.

