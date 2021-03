L’Isola dei famosi non è ancora iniziata, ma la sola notizia della partecipazione al reality dell’ex gieffina Daniela Martani accende già le polemiche. Contro di lei si sono scagliati in molti, ma la più agguerrita sembra essere Selvaggia Lucarelli. Sul suo profilo Instagram, la donna ha mostrato tutto il suo disappunto per la scelta della trasmissione Mediaset e ha criticato duramente la futura naufraga.

Daniela Martani all’Isola dei famosi: chi è la futura concorrente

La notizia della partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei famosi non è nuova, ma solo in queste ore la donna ha potuto pubblicare l’annuncio ufficiale sul suo profilo Instagram.

Qui, l’ex gieffina ha condiviso un post con la sua immagine accompagnata dalle parole: “Cari amici adesso lo posso dire. È ufficiale. Sarò una delle concorrenti dell’isola dei famosi. Che l’avventura abbia inizio”.

Dopo aver abbandonato la professione di hostess per Alitalia, La Martani ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione partecipando al Grande Fratello 9. Successivamente la donna si è aggiudicata una trasmissione radiofonica su Radio Campus e numerose presenze come opinionista in alcuni programmi Mediaset. Negli anni si è distinta per la sua battaglia nel nome della difesa degli animali

Le liti di Daniela Martani

Daniela Martani è nota anche per le liti avute con alcuni volti noti dello spettacolo.

In passato, la donna ha discusso in maniera molto accesa con Alessandro Cecchi Paone, per via della dieta vegana che lei segue e consiglia da tempo. Il suo amore per gli animali inoltre l’aveva portata a scagliarsi contro Giulia De Lellis, che la Martani accusava di utilizzare pellicce vere. Nel 2019 invece, l’ex hostess era stata protagonista di una lite dai toni molto forti con Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima era intervenuta in merito alle parole che la donna aveva utilizzato nei confronti dei The Ferragnez.

Da allora fra loro non scorre buon sangue, come confermano i recenti avvenimenti.

Battaglia social: Martani contro Lucarelli fino all’ultimo post

A pochi secondi dalla pubblicazione del post tramite il quale Daniela Martani annunciava la sua partecipazione all’Isola dei famosi è arrivata una vera e propria pioggia di commenti. Se fra i follower dell’ex gieffina c’è tanto chi le chiede malignamente di rimanere all’Isola anche in seguito alla fine del reality, quanto chi le augura una piacevole esperienza, una voce in particolare si è fatta notare per la sua convinta avversione, quella di Selvaggia Lucarelli.

La donna ha infatti postato a sua volta la notizia dell’imminente partecipazione al reality di Daniela Martani scagliandosi contro di lei e contro la rete televisiva su cui il programma andrà in onda. Dopo aver iniziato con un “A Mediaset dovete vergognarvi”, la Lucarelli ha dato della “no-vax” alla Martani, riferendosi alle dichiarazioni che la donna ha reso pubbliche negli ultimi mesi, arrivando addirittura a perdere il suo lavoro di speaker per Radio Kiss Kiss.

“Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina-ha scritto furiosa la giornalista- che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone”.

Il contrattacco di Daniela Martani

Evidentemente infastidita dalle critiche mosse da Selvaggia Lucarelli, la Martani non ha perso tempo e ha pubblicato fra le sue stories Instagram alcuni video che dimostrerebbero l’incoerenza della giornalista. Nel mirino questa volta è finito il The Sanctuary, un pub inaugurato nel fine settimana a Milano in un locale la cui proprietà sarebbe, secondo l’ex gieffina, in mano al fratello di Selvaggia.

Al suo interno infatti non sarebbero state rispettate le norme vigenti, poiché è stato creato e assecondato un assembramento non consentito.

La Lucarelli ha immediatamente risposto a queste accuse specificando come lei sia completamente estranea ai fatti. La donna ha poi chiarito che suo fratello “ha la concessione di quello spazio, ma non la proprietà né tantomeno la gestione della ristorazione-intrattenimento”.

Stoccate finali, fra denunce e tribunali

“La signora Daniela Martani e chiunque abbia diffuso la voce che io fossi all’inaugurazione del locale in questione, anche utilizzando le foto di mio figlio minorenne, verrà querelato” ha concluso Selvaggia senza usare mezzi termini.

“Dire pubblicamente che io sprono le persone a non vaccinarsi è un’affermazione altamente diffamatoria” ha risposto la Martani in queste ore, facendo appello alla costituzione italiana e alla libertà di scelta in essa contemplata. A sua volta, la futura isolana ha chiarito che chiunque la definirà nuovamente “no-vax, verrà denunciato e portato in tribunale”.