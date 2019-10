Daniela Martani in questi giorni ha visto archiviata la denuncia sporta nei suoi riguardi da Fedez e Chiara Ferragni. L’ex gieffina è stata ospite de La Vita In Diretta dove ha voluto dire la sua su quanto accaduto. Tuttavia, la sua versione dei fatti non è stata apprezzata da Selvaggia Lucarelli e le due sono state protagoniste di uno scontro molto acceso. Non è la prima volta per la Martani, che recentemente ha affrontato anche una lite con Alessandro Cecchi Paone.

Archiviata la querela per la Martani

Daniela Martani ha preso parte a La Vita In Diretta, sottoponendosi a un’intervista di Alberto Matano in merito all’archiviazione della querela per diffamazione che Fedez e Chiara Ferragni avevano sporto nei suoi riguardi.

La Martani aveva definito “idioti” e “palloni gonfiati” i due influencer in occasione del compleanno del cantante in un supermercato. Fedez aveva denunciato la Martani ma il pm ha chiesto l’archiviazione poiché “i social godono di scarsa considerazione, non ledono la visibilità altrui”.

Daniela Martani: “Il mio è diritto di critica”

La Martani ha affermato di essere animalista convinta e che non ha apprezzato vedere i due lanciarsi il cibo addosso per festeggiare. Così, ha affermato: “Non è diffamazione ma è semplice diritto di critica perché loro vivono 24 ore su 24 sui social.

È una critica aspra e non dobbiamo intasare i tribunali con queste stupidaggini”. Se Vittorio Sgarbi, in collegamento, ha dato ragione all’ex gieffina, lo stesso non si può dire di Selvaggia Lucarelli che, telefonicamente, si è scagliata contro la Daniela Martani. La giornalista non ha apprezzato questa sua immagine con la coda tra le gambe e ha voluto ricordare un fatto che l’ha coinvolta personalmente.

Selvaggia Lucarelli: “Fa la pecorella”

Daniela Martani, quindi, ha dovuto affrontare la temibile Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha affermato come la ragazza dica spesso cose orrende: “Daniela Martani che fa la pecorella si dovrebbe ricordare le cose che scrive e che non hanno nulla a che fare con il diritto di critica”.

La Lucarelli, solo un mese fa, aveva voluto dire la sua sul concerto di Jovanotti nelle spiagge italiane e sul polverone sollevato dagli animalisti in difesa di una specie di uccello. In quell’occasione, la Martani l’aveva invitata a occuparsi di altro, giocando su doppi sensi sessuali.

Tra le due, a La Vita in Diretta, è iniziato un ping pong di botta e riposta: “Selvaggia Lucarelli è l’ultima che deve parlare perché ha decine e decine di denunce ed è stata pure condannata, non mi sento di dover prendere lezioni dalla Lucarelli”. A questo punto, una scatenata Selvaggia Lucarelli ha affermato di non avere alcuna condanna e che avrebbe diffidato e querelato la Martani. La donna ha cercato di smorzare i toni, ma la bagarre sarà davvero finita così?