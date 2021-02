Isola dei Famosi 2021, il mistero su Asia Argento all’interno dell’imminente nuova edizione potrebbe finalmente aver trovato una soluzione. Se alcune indiscrezioni la volevano in cima alla lista dei possibili naufraghi, alcune fonti riportano invece un altro tipo di ruolo per l’attrice. La sua presenza potrebbe essere legata a quella di uno dei concorrenti del reality.

Conto alla rovescia per l’Isola dei famosi

Subito dopo aver chiuso le porte della Casa del Grande Fratello Vip, Mediaset darà il via a una nuova trasmissione. L’11 marzo inizierà infatti l’Isola dei Famosi 2021 e il pubblico è in febbricitante attesa di scoprire cosa succederà in questa nuova edizione. In queste settimane stanno arrivando sempre più conferme non solo sui partecipanti, ma anche sugli opinionisti e sugli inviati della trasmissione.

Se con l’esclusione di Amedeo Goria, si elimina un nome dalla lista dei protagonisti, con la conferma della presenza di Asia Argento aumenta la curiosità. Confermati i sospetti sulla sua partecipazione, il settimanale Oggi svela quale sarà il suo compito all’interno dell’adventure game.

Asia Argento ci sarà, ma non come naufraga

Il ruolo pensato per Asia Argento all’interno dell’Isola dei Famosi 2021 è decisamente particolare. La donna non sarebbe infatti chiamata a prendere parte al programma in veste di partecipante, ma nemmeno come opinionista o inviata. Il settimanale Oggi parla infatti di un ruolo di supporter, studiato per lei come sostenitrice della concorrente Vera Gemma.

Entrambe figlie d’arte, le due donne sono grandi amiche e hanno già partecipato a un’esperienza televisiva fianco a fianco. Vera e Asia hanno infatti iniziato insieme l’avventura di Pechino Express, nel corso dell’ultima stagione. La Argento però aveva dovuto abbandonare immediatamente la competizione, a causa di un infortunio.

Proprio su Asia Argento, Oggi scrive: “Sosterrà Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, prossima naufraga de L’Isola dei Famosi. Vedremo, infatti, spesso in studio l’attrice che farà sentire la sua voce per difendere l’amica”

Asia e Vera: unite per il movimento Me Too

Le due donne hanno in comune il fatto di dover portare su di sé il peso della fama dei loro padri: il regista Dario per Asia e l’attore Giuliano per Vera.

“Figlie d’Arte” era il nome della loro coppia all’interno di Pechino Express, ma a unirle c’è molto di più. Tanto Asia quanto Vera infatti sono figure emblematiche per il movimento Me too e condividono il fatto di aver vissuto esperienze molto dolorose in passato.

A proposito del legame che le unisce, Oggi riporta ancora: “Sono legate da un antico rapporto di ‘sorellanza’ sfociato anche in un solido e duraturo sodalizio artistico e creativo”. Un’amicizia con la “A” maiuscola quindi, quella fra Asia Argento e Vera Gemma, che potrebbero regalare esemplari momenti di solidarietà femminile nei prossimi mesi.

