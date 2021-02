Man mano che scorrono le settimane si entra sempre più nel vivo di quella che sarà la ventura edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show che quest’anno, con l’addio di Alessia Marcuzzi dopo lunga data, vedrà al timone Ilary Blasi. Tantissime le indiscrezioni sul cast che sembra essere ormai al completo con tanto di papabili nome sugli inviati di quest’anno. Ma quando inizia? Tutto quello che bisogna sapere sullo show che prenderà il posto del Grande Fratello Vip non appena questa lunga edizione volgerà al termine.

Isola dei Famosi 2021: tutto pronto per il via

Per essere una vera e propria sfida, L’Isola dei Famosi di per sé ha già affrontato e superato diversi ostacoli a partire dalla sua realizzazione che quest’anno ha rischiato di essere messa in stand-by per colpa dell’emergenza sanitaria. Approdato in Italia per la prima volta nel 2003 su Rai 2 e successivamente trasferito su Mediaset nel 2015, la versione italiana di Celebrity Survivor è pronta a trattenere il pubblico con un cast sempre più completo e ricco di vere e proprie punte di diamante.

Isola dei Famosi 2021 cast: tutti i concorrenti

Manca ormai pochissimo allo sbarco dei naufraghi alle Honduras, confermate dopo tanti tentennamenti in ragione delle limitazioni volte a contenere la proliferazione del virus. Il toto-naufraghi si trascina ormai da settimane e settimane e tra le tante indiscrezioni, i nomi che ripetono sembrano farsi largo sempre più come certezze. Secondo quanto riportato da Giornalettismo infatti, quasi sicuramente nel cast saranno presenti la vacante conduttrice Rai, Elisa Isoardi e l’opinionista di fiducia di Barbara d’Urso Giovanni Ciacci.

E ancora, l’attore ed ex modello Brando Giorgi (all’anagrafe Lello Sanità di Toppi); la collega attrice Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma; il modello Akash Kumar, ex concorrente di Ballando con le Stelle; la showgirl e ballerina Angela Melillo; la comica de La sai l’Ultima?, Valentina Persia; Ubaldo Lanzo, il cromatologo e stilista ospite fisso di Chiambretti e Paul Gascoigne, ex calciatore inglese nonché allenatore di calcio soprannominato la Gazza.

Circola anche il nome dell’ultimo vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca seguito da quello di Francesca Lodo, showgirl che già aveva preso parte a La Fattoria.

Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi: la mamma di Giulia Salemi e Amedeo Goria nel cast?

Non mancano però i contatti tra Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi: non solo i due show saranno l’uno la prosecuzione dell’intrattenimento Mediaset dell’altro, ma pare che anche in ambito di “cast”, ci sia un filo rosso ben marcato.

A L’Isola dei Famosi pare infatti potrebbe approdare Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria; la mamma dell’attuale concorrente Giulia Salemi, Fariba Tehrani e anche un vero e proprio ex del GF Vip, Clemente Russo.

Non farà sicuramente parte del cast, per sua amara conferma, l‘ex del Grande Floriana Secondi che proprio qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque aveva confessato con delusione di essere stata esclusa nonostante da anni sogni di prendere parte al reality.

Nessuna notizia invece su Asia Argento, l’attrice il cui nome venne alla luce tra le prime indiscrezioni.

L’isola dei parassiti: la novità della prossima edizione

Ovviamente la nuova edizione comporterà delle novità: pare infatti che tra le news di questa nuova edizione del reality, presieduta da Ilary Blasi, ci sarà l’isola dei parassiti. Secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un’isola figlia della principale dove però ci sarà un guardiano che guarderà a vista i concorrenti che dovranno procacciarsi cibo in solitaria.

Niente aiuti niente cibo: diversamente dall’isola “madre”, i naufraghi si troveranno del tutto da soli, senza ricevere le classiche razioni di riso, pomo della discordia in diverse occasioni quando la fame ha prevalso sulla ragione nelle passate edizioni. Nell’isola dei parassiti potrebbe finirci, ciclicamente, chiunque e pare che ad iniziare l’esperienza da naufrago in queste difficili condizioni saranno proprio Fariba Tehrani, la mamma della Salemi, e Ubaldo Lanzo.

Per quando riguarda il guardiano: non sarà un estraneo o una personalità del posto ma, a turno, un altro naufrago. In questo caso il primo destinato a fare da “controllore” pare sarà Clemente Russo. Ancora non è chiaro come funzionerà e quali saranno le conseguenze inerenti al gioco e all’isola dei parassiti.

Gli inviati dell’Isola dei Famosi 2021: Eleonoire Casalegno o Aurora Ramazzotti?

Come ogni anno, il toto-nome non si è limitato al solo cast: rimane ancora un’incognita l’identità dell’inviato di Ilary Blasi che si collegherà direttamente dalle Honduras. Tra le candidate, perché di donne sembra si parli, ci sarebbero in pole position la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, e la navigata conduttrice Elenoire Casalegno.

Gli opinionisti: fuori Tina Cipollari, arriva Tommaso Zorzi o Elettra Lamborghini?

Quanto alle presenze fisse in studio, al di là dell’unica certezza che riguarda Ilary Blasi, sono ancora diversi i nomi che circolano. Si vociferava che la Blasi volesse fortemente come sua spalla l’ancora attuale concorrente del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi in coppia con l’aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi. Sembra invece possibile depennare senza dubbio alcuno Tina Cipollari che ancora una volta, posta davanti alla possibilità di cambiare aria, avrebbe comunque preferito rimanere in quel di Uomini e Donne al fianco di Maria De Filippi. Sono numerosi però anche i rumors sulla presenza, come opinionisti, di una “nuova” e strana coppia formata da Teo Mammuccari ed Elettra Lamborghini.

Quando inizia l’Isola dei Famosi, quanto dura e quando finisce?

Per lungo tempo la data d’inizio dell’Isola dei Famosi ha vacillato ma sembra possibile ormai confermare con sicurezza la prossima edizione avrà inizio immediatamente dopo la finale del Grande Fratello Vip, attesa per il prossimo primo marzo dopo non pochi slittamenti. L’Isola dei Famosi 2021, calendario alla mano, dovrebbe dunque avere inizio giovedì 11 marzo, andando in onda ovviamente in prima serata su Canale 5. Anche in questo caso lo show dovrebbe prevedere, come sta accadendo ora per il Grande Fratello Vip, un doppio appuntamento settimanale: uno il lunedì e uno il giovedì. Per quanto riguarda la durata: lo show dovrebbe protrarsi per circa 2 mesi e mezzo, con finale prevista nel mese di maggio.

