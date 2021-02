Salta ancora prima di cominciare l’esperienza all‘Isola dei Famosi di Amedeo Goria: il celebre giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta avrebbe dovuto prendere parte alla spedizione ma, secondo quanto riportato da “fonti segrete”, sarebbe tagliato fuori dal reality. Il motivo? Amedeo non avrebbe superato una visita medica, “esame” che soprattutto quest’anno è necessario passare.

La famiglia Goria su Canale 5

“Una vera bomba, che siamo in grado di darvi prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi“, riporta un’indiscrezione del quotidiano Libero. Una “fonte segreta“, come viene definito, avrebbe confermato che Amedeo Goria, uno dei nomi nella sempre variabile rosa dei naufraghi, non sarà della partita. La partecipazione di Amedeo Goria sarebbe stata una storia di continuum della famiglia Goria, che quest’anno sembra aver monopolizzato Canale 5.

Uscite dalla Casa del GF Vip la figlia Guenda e l’ex moglie Maria Teresa Ruta, Mediaset avrebbe già preparato il posto per il componente mancante. Non solo: gli sceneggiatori avevano, quasi sicuramente, già in mente di far tornare in studio Maria Teresa così da creare quelle dinamiche tanto amate nei reality. Una doccia fredda per gli organizzatori del programma, che sarebbero ora costretti a rimpiazzare nel giro di poche settimane il giornalista sportivo.

Amedeo Goria sull’Isola: il contratto “era già stato firmato“

Questo nuovo abbandono (prima di lui era arrivato l’addio del presentatore Alvin) non arriva però come fulmine a ciel sereno.

La marcia indietro di Goria si era già vociferata e la causa sarebbe stata, in quel caso, un accordo non soddisfacente. Questa volta le motivazioni cambiano, ma rimangono sempre vaghe. Sarebbe stata una visita medica a bloccare la partenza del giornalista sportivo per le Canarie. Vengono anche smentite le voci delle settimane scorse, tanto che Libero afferma che “il contratto di Goria era già stato firmato“.

Lo stesso riporta poi le parole di una “fonte segreta“, secondo cui Goria “È stato avvistato più volte con la Produzione del reality.

Aveva preparato tutto. Il contratto con gli importi pattuiti era stato firmato. Ma quel giorno dopo la visita medica è cambiato tutto“.

Fallita la visita medica

Cosa sia venuto fuori dalla visita medica rimane avvolto dal mistero, così come la questione del contratto. Il giornalista ha 67 anni e non si esclude che alla base possa esserci qualche problema che avrebbe reso incompatibile la sua partecipazione ad un programma decisamente fisico come L’Isola dei Famosi.

Ciò che è certo è che Amedeo Goria non si imbarcherà per le Canarie e il suo posto è, ad oggi, libero.

Approfondisci:

TUTTO su L’Isola dei Famosi



Isola dei Famosi: svelati i nomi dei primi concorrenti e nuove indiscrezioni



Isola dei Famosi 2021, la squadra di Ilary Blasi: cast, opinionisti, inviati, data d’inizio e durata del reality