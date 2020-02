È ripartita lo scorso martedì 11 febbraio la nuova ed attesissima edizione di Pechino Express, il programma di Rai 2 che vede coppie celebri sfidarsi in una corsa contro il tempo.

Ma qual è la formula vincente del format, che ha successo in tutto il mondo, e cosa è successo nella prima puntata?

Pechino Express, il programma di avventure che conquista il pubblico

Pechino Express è giunto alla sua 8° edizione con la puntata di martedì scorso e i numerosi fan del programma, che commentano anche sui social, hanno premiato lo show in termini di ascolti.

La prima puntata ha infatti registrato quasi 2 milioni di telespettatori (1.936.000 per la precisione) con il 9.3% di share.

Anche in questa edizione viene confermata la formula vincente: le coppie di vip si sfidano in una corsa in Paesi stranieri, cercando di arrivare primi e salvarsi dall’eliminazione, per raggiungere la meta finale, dove la coppia più veloce vincerà un montepremi da donare in beneficenza. Quest’anno il premio sarà devoluto all’ong OVCI – La nostra, che opera proprio nei Paesi visitati in questa edizione.

I concorrenti che quest’anno attraverseranno Thailandia, Cina e Corea del Sud, non avranno però risorse economiche per spostarsi e dovranno approfittare di passaggi gratuiti da parte della popolazione locale, così come dovranno cercare un alloggio gratis per dormire la notte.

Un prima puntata esplosiva: una coppia è già fuori

Le 10 coppie in gara quest’anno sono agguerritissime e nella prima puntata non si sono tirate indietro quando si è trattato di sfide di logica e strategie per sorpassare gli avversari durante le corse. Stando al parere dei social la coppia che ha colpito di più è stata quella dei Wedding planner, composta da Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, che infatti si è piazzata al 2° posto nella classifica finale.

Meno fortunata la coppia di Marco Berry e Ludovica Marchisio, Padre e Figlia, che sono stati eliminati a sorpresa, visto che da diversi anni non si assisteva ad una eliminazione alla prima puntata. I 2 sono anche stati protagonisti di una lite accesa quando la ragazza ha accusato il padre di essere troppo teso e di non funzionare come coppia, portando ad una cattiva performance nella gara.