È iniziata l’11 febbraio la nuova edizione di Pechino Express, il fortunato adventure game di Rai 2.

La trasmissione si è mostrata sin da subito caratterizzata da un ritmo serrato, dovuto sia al montaggio che all’ottimo cast scelto quest’anno. Enzo Miccio, il noto wedding planner, è emerso tra i tanti concorrenti, sorprendendo il pubblico con la sua capacità di adattamento in un ambiente che non si pensava gli fosse familiare.

La nuova edizione di Pechino Express

Dopo una pausa durata un intero anno è tornato su Rai 2 il reality più noto della rete, Pechino Express.

Con la conduzione, ormai consolidata, di Costantino della Gheradesca, il programma ha raggiunto nella sua prima puntata del 2020 il 9,2% di share.

La pausa del 2019, per lasciare spazio al riuscitissimo fenomeno del Collegio, è servita a ripartire con il piede giusto. Le coppie scelte per affrontare l’avventura asiatica risultano essere particolarmente intraprendenti ed in grado di catturare l’attenzione del pubblico. A vincere la prova immunità sono i guaglioni Gennaro Lillio e Luciano Punzo, mentre la prima tappa se la aggiudicano i gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, che si mostrano ai telespettatori tra naturalezza e commozione.

Marco Berry e sua figlia Ludovica Marchisio, dopo una lite furibonda, invece, risultano i primi eliminati di questa ottava edizione.

La coppia che ha sorpreso più di tutte è però quella dei wedding planner, composta da Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi.

Il “nuovo” pechino Express raccontato da Costantino della Gherardesca

Enzo Miccio è la rivelazione di Pechino Express

Il pubblico italiano è abituato a vedere Enzo Miccio in abiti particolarmente eleganti, sempre accompagnato dal suo naturale aplomb.

Sicuramente i telespettatori si aspettavano di trovarlo a disagio in un ambiente come quello di Pechino Express, in cui l’adattamento e la sopravvivenza sono gli elementi chiave.

Miccio ha invece dimostrato di sapersi adeguare al contesto del programma. Il conduttore ha mostrato dei lati di sé inaspettati: si è spruzzato del profumo in un pick-up maleodorante, ha mangiato una zuppa piccantissima in un tempo record per poter riprendere immediatamente la gara e si è riuscito a tenere bene in equilibrio sui trampoli, dimostrando grande agilità.



La coppia rivelazione va certamente tenuta d’occhio, potrebbe addirittura essere una papabile vincitrice di questa edizione del programma.