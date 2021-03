Francesca Lodo chi è: anni, altezza e carriera della modella, ex letterina di Passaparola, ora naufraga all'Isola dei Famosi

Dalle passerelle ai game televisivi, dal cinema ai social: Francesca Lodo, qualcuno lo ricorderà, era apparsa per la prima volta in tv come letterina di Gerry Scotti nel programma Passaparola.

Destreggiandosi tra programmi televisivi e le prime pagine delle riviste di gossip, Francesca Lodo ha raggiunto una notevole popolarità. Dopo qualche anno di lontananza dai riflettori, la splendida 38enne dal fisico mozzafiato è adesso pronta a sbarcare in Honduras come naufraga a L’Isola dei Famosi.

Francesca Lodo: altezza, anni, origini e come è ora

Francesca Lodo nasce a Cagliari il 1° agosto 1982 sotto il segno del Leone.

I genitori si separano quando lei era ancora molto piccola e Francesca trascorre la sua adolescenza a Selargius, un piccolo comune dell’entroterra. Si diploma al Liceo linguistico e inizia presto a posare per alcuni marchi di moda locali. Il suo sogno, però, è sempre stato quello di lavorare nel mondo dello spettacolo. Bellissima e sensuale, alta 1.77 m, a soli 17 anni partecipa alle selezioni per Miss Mondo insieme alla cugina Giorgia Palmas (ex velina di Striscia la notizia e attualmente legata a Filippo Magnini).

Da modella a letterina a Passaparola: le sue esperienze in tv

Il fascino tutto mediterraneo di Francesca le procura il primo posto nel concorso Bellissima d’Italia del 2000.

Tuttavia l’esordio televisivo risale poi al 2002 come letterina nel programma Mediaset Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Da questo momento Francesca prende parte a diverse trasmissioni in tv. Nel 2005 partecipa infatti al reality La fattoria di Barbara D’Urso e nel 2006 conduce Sipario del Tg4.

Francesca Lodo prima e dopo: da letterina a Passaparola ad oggi

Il 2006 è anche l’anno della sua esperienza nel cinepanettone: prende parte al film Olè con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

L’anno successivo conduce il gioco Reality Game su Sky Viva.

Modella e influencer su Instagram

Alla carriera come showgirl Francesca Lodo ha sempre accompagnato quella da modella. Dopo le sue prime esperienze in Sardegna da adolescente, nel 2007 posa senza veli per il calendario For Man Magazine. Nel 2016 è stata invece testimonial della campagna di Cristel Carrisi per la linea di costumi Crispberry Swimwear.

Nel frattempo, Francesca Lodo raggiunge 62 mila follower su Instagram, diventando una vera icona di stile ed sensualità. Qui posta molte foto relative al suo lavoro quotidiano da modella.

L’omaggio a Fabri Fibra

Nell’agosto del 2010 Francesca Lodo prende parte a una sorta di scherzo su Crazystreet: in una telefonata fittizia si presenta come Miss Simpatia e insieme a Mitch e Squalo si esibisce in una canzone-omaggio a Fabri Fibra. Il brano è un irriverente gioco perfettamente aderente allo stile dei due Dj di Radio 105 e fa presto il giro del web.

Gli amori: i flirt famosi di Francesca Lodo

Francesca Lodo ha fatto parlare i tabloid per i suoi numerosi amori famosi, tra calciatori di Serie A e uomini dello spettacolo. Con Cristiano Zanetti, giocatore del Cagliari prima e poi dell’Inter, Francesca ha avuto una relazione durata 2 anni.

Tra i calciatori la showgirl ha avuto flirt con Francesco Coco, Stefano Mauri e Matteo Ferrari. La Lodo ha avuto anche altre relazioni con Luigi Casadei, Alessandro Di Pasquale e Gianluca Canizzaro. Attualmente pare che l’affascinante modella dagli occhi scuri sia single.

Francesca torna sulla scena come naufraga a L’Isola dei Famosi

Dopo anni lontana dal mondo della tv, Francesca Lodo ora sta per sbarcare alle Honduras come naufraga. L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, il reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, ha inizio lunedì 15 marzo su Canale 5.