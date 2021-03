Mancano solo due settimane all’uscita di Genitori vs Influencer, la nuova pellicola di Fabio Volo che vedrà esordire nell’universo cinematografico la giovane influencer Giulia De Lellis. Il film verrà trasmesso in prima assoluta domenica 4 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

Giulia De Lellis e l’esordio come attrice

Erano mesi che si vociferava di questa futura collaborazione tra l’Influencer romana e l’attore nonché speaker radiofonico Fabio Volo. “Mami faccio il film!”: così Giulia ha annunciato al mondo del web con un video su Instagram il suo debutto sul grande schermo. Per la 24enne, divenuta celebre grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne, si tratta di un’occasione unica.

Nel film interpreterà la controfigura di sé stessa: Ele-O-Nora, famosissima influencer e star del web. Nelle ultime ore sono comparse le prime immagini che ritraggono la De Lellis sul set del film insieme al resto del cast.

Genitori vs Influencer: la trama del film

Il film ripropone lo scontro generazionale padre-figlia. Il primo, interpretato da Fabio Volo, si chiama Paolo ed è un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo la figlia Simòne. Quest’ultima (interpretata da Ginevra Francesconi), come ogni teenager che si rispetti, è dipendente dallo smartphone e sogna di diventare un’influencer come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis).

Paolo, pur di recuperare almeno in parte il rapporto con la figlia, decide di avviare una campagna contro l’abuso dei social. Sarà la stessa Simòne ad assisterlo, divenendo la sua web manager. Tuttavia, il successo dalla campagna porterà Paolo a comprendere di essere diventato ciò che aveva sempre odiato: un influencer.

Il cast del film

Giulia De Lellis ha dichiarato di aver messo tutta sé stessa nella realizzazione di questo film, esperienza che ha definito più volte come divertente ed estremamente gratificante.

La pellicola, prodotta da Isabella Cucuzza e Arturo Paglia, vedrà inoltre tra i protagonisti Massimiliano Bruno, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Nino Frassica e alla regia Michela Andreozzi. Proprio quest’ultima, in quanto regista del film, è intervenuta ai microfoni di Sky: “Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti. Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano”. La Andreozzi ha poi continuato: “Genitori vs Influencer è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ad essere vista da genitori e figli insieme.

Voglio considerare questo film come il mio regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema” ha concluso la Andreozzi.

