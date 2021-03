Comincia oggi l’avventura di Ilary Blasi alla guida dell’Isola dei Famosi. Il reality più duro della televisione torna in onda il 15 marzo con qualche novità. Era stata prevista in un primo momento, infatti, la partecipazione di Carolina Stramare, ex Miss Italia, che ha però scelto il ritiro per motivi personali prima dell’inizio del programma. Ora ci sarebbe una sostituta.

No a Carolina Stramare: la sua sostituta

“Carolina Stramare non partirà per l’Honduras“, si leggeva qualche settimana fa sul profilo ufficiale del programma Mediaset. “Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi“, si leggeva in conclusione.

Insomma, nessuna spiegazione specifica ma un messaggio chiaro preso comunque prima di partire per l’Isola. La produzione allora sembra aver cercato un’altra strada e una nuova concorrente: Miryea Stabile.

Chi è Miryea Stabile

Miryea Stabile è una influencer bresciana, nota per aver appena vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La 22enne era in coppia con Luca Marini e con lui si è conquistata la vittoria, ma questo non è stato il suo primo programma televisivo. In passato viene annoverata anche una sua partecipazione al programma di Bonolis Ciao Darwin, nella puntata “Belli contro brutti”.

Il cast dell’Isola

Oltre quindi alla partecipazione di Miryea Stabile di cui si parla in queste ore, il resto del cast è stato confermato. Ecco quindi i nuovi naufraghi dell’Isola:

Vera Gemma

Brando Giorgi

RobertoCiufoli ,

, ValentinaPersia

BeppeBraida ,

, FerdinandoGuglielmotti ,

, PaulGascoigne

Gilles Rocca

Francesca Lodo

Drusilla Gucci

Elisa Isoardi

Angela Melillo

Akash Kumar

Simone Paciello , in arte Awed

, in arte Daniela Martani

Pronta a cominciare questa nuova avventura anche Ilary Blasi, che a Verissimo ha raccontato: “Sto bene, mi sento un po’ arrugginita ma pian piano riprenderò confidenza.

Sono molto carica, ho voglia di iniziare questa nuova esperienza. Non ci penso ancora, siamo a sabato, ci penso poco prima di iniziare, quando ti prendono quei 20 minuti di ansietta prima di iniziare“.