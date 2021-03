Biglietti colorati e disegni dolcissimi per Lady Diana: i principini George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate, rendono omaggio alla nonna per la Festa della mamma. Un’occasione speciale per ricordare la compianta principessa del Galles con messaggi dei nipotini, condivisi sui social dai duchi di Cambridge.

“Cara nonna…“: i figli di William e Kate scrivono a Lady Diana

“Cara nonna…“: si aprono così i messaggi dei figli di William e Kate a Lady Diana, pubblicati sull’account Instagram ufficiale di Kensington Palace a ricalcare un amore profondo che, ogni anno, si rinnova in deliziosi biglietti colorati dedicati alla principessa del Galles.

Stavolta, in occasione della Festa della mamma – nel Regno Unito ieri, 14 marzo – i duchi di Cambridge hanno scelto di condividere i pensieri dolcissimi dei loro bambini per la nonna paterna, scomparsa nel tragico incidente sotto il tunnel parigino dell’Alma nel 1997.

Messaggi e disegni: cos’hanno scritto i principini a Lady D

Ad accompagnare il post con le foto dei teneri biglietti di auguri, un messaggio che spiega l’importanza dell’occasione per tante persone, soprattutto in questo periodo di restrizioni: “Anche quest’anno la Festa della mamma sarà diversa.

Molti di noi saranno separati dai nostri cari, ma non vediamo l’ora che arrivi un momento in un futuro non troppo lontano in cui potremo abbracciare di nuovo nostra madre. Ma per coloro che stanno vivendo un lutto, oggi può essere particolarmente impegnativo. Ogni anno, durante la festa della mamma, George, Charlotte e Louis creano biglietti per William in ricordo della loro nonna, Diana“.

Post di Kensington Royal su Instagram

Migliaia di utenti si sono commossi davanti al contenuto delle letterine dei principini a Lady D.

“Cara nonna Diana, Buona festa della mamma. Ti amo moltissimo e ti penso sempre, ti mando tanto amore“, ha scritto il primogenito dei duchi, George, 7 anni, seguito dalla sorella, 5 anni: “Cara nonna Diana, ti penso per la Festa della mamma, ti amo moltissimo. Manchi al papà. Con tanto amore, Charlotte“, infine il terzo biglietto è del piccolo Louis, 2 anni, in cui spicca un grande cuore accompagnato dal suo nome scritto a mano.

