Anche uno degli chef più amati dal pubblico del piccolo schermo si trova a dover fare i conti ravvicinati con il nemico invisibile che ha messo in ginocchio il mondo e l’Italia, il Covid. A comunicarlo ai suoi fan è lo stesso Alessandro Borghese, rinomato volto prima di Real Time e poi di Tv8: le condizioni di salute dello chef di Quattro Ristoranti.

Alessandro Borghese positivo al Coronavirus

“Buongiorno a tutti è il mio quinto giorno chiuso in un bunker dopo aver preso il Covid“, così l’amato chef del piccolo schermo, Alessandro Borghese, ha comunicato a tutti i suoi seguaci con una storia postata su Instagram di aver contratto anche lui il virus.

“Mi sento tutto acciaccato, ossa rotte, mi gira la testa – continua poi Borghese sempre su Instagram – ma la natura non ha più segreti per me. So esattamente che la formiche proiettile ha il morso più doloroso della natura e che la nostra barriera corallina ha perso il 30% dei suoi coralli negli ultimi 10 anni“, ironizza poi così lo chef tra i più amati della tv, facendo dunque allusione al fatto che, per dovuta quarantena, sta trascorrendo molto tempo a guardare documentari.

Le condizioni di salute dello chef più amato della tv

“Qualche cosa di buono l’ho imparato [..] spero di levarmelo immediatamente di mezzo perché dovrò sostituirmi i reni, non so più come mettermi nel letto, mi giro e mi rigiro ma a prescindere da questo ragazzi, sono anche piuttosto fortunato quindi va bene così“, commenta poi sul finale facendo allusione anche in chiusura al ritorno davanti al piccolo schermo per trascorrere la forzata chiusura in casa guardando altri documentari.

Alessandro Borghese si sa essere solamente uno degli ultimi volti noti dello spettacolo che è risultato essere positivo al Coronavirus. Non più di una settimana fa lo stesso annuncio era stato dato da Simona Ventura che, risultata positiva insieme poi al compagno Terzi, ha dovuto rinunciare al Festival di Sanremo dove era attesa come co-conduttrice al fianco di Amadeus.