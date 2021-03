L’agrodolce meccanismo del “bello della diretta” ha fatto una nuova “vittima” ieri sera, ovvero Ilary Blasi. La conduttrice, alla prima puntata de L’Isola dei Famosi, ha fatto un errore scambiando due parole, che ha scatenato grande ilarità nel pubblico e sui social.

La Blasi per fortuna è ormai una conduttrice sapiente ed ha saputo recuperare una situazione piuttosto imbarazzante con una battuta. Vedremo come se la caverà successivamente.

Isola dei Famosi, la “palapa” diventa “patata”

Ilary Blasi ha esordito alla conduzione de L’Isola dei Famosi con un outfit piuttosto serio, da moderna Eva Kant in nero e acconciatura severa.

L’intento, per l’inizio della puntata, è quello di calare concorrenti e pubblico in un’atmosfera suggestiva, ma qualcosa va storto. La Blasi doveva infatti parlare della ormai celebre “palapa”, ovvero la casupola di legno e paglia in cui i concorrenti entrano quando fanno le nomination, ma ciò che ne è uscito è una frase decisamente diversa: “È un momento importante, oggi per la prima volta vi faccio entrare dentro la patata…”. Ci è voluto meno di un secondo, alla conduttrice, per capire di aver fatto una gaffe enorme, e la sua reazione è stata decisamente genuina: è ovviamente arrossita subito, mentre tutti, lei compresa, scoppiavano a ridere.

Poi ha detto: “La palapa, la palapa…ho rovinato tutto, era un momento suggestivo”.

L’occasione on è certo andata persa per i due opinionisti tutto pepe in studio, ovvero Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. La prima ha colto l’occasione per stuzzicare ancora di più i presenti: “Eh ma la palata è sempre la patata. Occhio Rosolino, non ti sbagliare, è una palapa, non una patata”.

La reazione degli opinionisti: Iva Zanicchi scatenata

Se una cosa è sicura di questa edizione dell’Isola, è che tra conduttrice, opinionisti, inviati e concorrenti, i doppi sensi sono ben accolti e numerosi.

Iva Zanicchi non si è fatta scappare l’occasione di stuzzicare Daniela Martani con una battuta sui “pesci in bocca”, e la stessa Ilary, durante la puntata, ha provocato il Visconte Ferdinando, parlando dei suoi sguardi in direzione di Elisa Isoardi: “Lei dura poco vero? (…) Ma lo ha detto lei che dura poco con le donne, lo ha detto nelle clip…”.

C’è da aspettarsi che il mood non svanisca, e che altri doppi sensi e battutine possano piovere dal cielo nelle prossime puntate del reality ambientato in Honduras.

