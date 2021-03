Bellissima notizia per la coppia più chiacchierata del momento. L’attore turco Can Yaman ha chiesto la mano di Diletta Leotta con uno sfarzoso anello da 40mila euro, ma la conduttrice radiofonica non sembra convinta… La risposta? “Ci penso”. A confermare i rumors da settimane in giro è il giornalista Santo Pirrotta a Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe.

La proposta di matrimonio: al dito un anello da 40mila euro

Dopo lo striscione volante “Diletta, vuoi sposarmi?” sul cielo di Roma e settimane di rumors, la conferma è arrivata. Ad annunciarlo è il programma Ogni mattina su Tv8. La trasmissione si apre con la rubrica di Santo Pirrotta che racconta l’ultima scottante news sulla coppia Diletta Leotta e Can Yaman.

Il giornalista ha a lungo chiacchierato con la conduttrice dello show, Adriana Volpe, sulla proposta di matrimonio fatta da Yaman alla conduttrice. L’attore turco le avrebbe chiesto la mano incorniciando l’occasione con uno sfarzoso anello da 40mila euro.

Una cifra davvero da capogiro per tutti quelli che li seguono, ma non per l’attore di Daydream, che ha voluto giocarsi tutto per stupire la sua amata. Ci sarebbe anche una data, il 16 agosto 2021: perfetta per celebrare il loro amore in una romantica località costiera.

“Ci penso“: la risposta di Diletta Leotta

La risposta ricevuta non è quella che l’attore turco sperava: la conduttrice radiofonica Diletta Leotta ha infatti chiesto del tempo per pensarci. Il suo tentennamento è comprensibile: seppur innamoratissima di Can Yaman i due si conoscono veramente da poco tempo. Forse Diletta Leotta vorrà pensarci bene prima di accettare una proposta così importante come quella di matrimonio.

Conosciuti sui social, ora la coppia cerca casa

Ma partiamo dalle origini: Diletta Leotta e Can Yaman si sono conosciuti qualche mese fa, a dicembre 2020, sui social network.

È l’attore di Daydream ad aver fatto il primo passo, contattando su Instagram la bella Diletta Leotta.

Non c’è voluto molto prima che scoccasse la scintilla e che la coppia ufficializzasse la relazione, battezzando Instagram con foto romantiche al tramonto. Come abbiamo già detto, la loro storia sembra farsi davvero seria con una proposta di matrimonio e anche con una imminente convivenza. Stando alle ultime news, la coppia sta cercando casa a Roma. Non ci resta che aspettare la risposta della Leotta e sperare di incontrarli tra le vie della Capitale.

