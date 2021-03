La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 ha apportato alcuni cambiamenti nei palinsesti televisivi, tra cui quello della Rai. La rete pubblica trasmetterà domani sui suoi canali Io sono… Italia, un corto che vuole omaggiare le vittime del coronavirus e chi ha combattuto l’emergenza.

Con le musiche di Giovanni Allevi, Io sono… Italia si avvalerà della partecipazione di alcuni tra gli attori più noti per raccontare gli sforzi fatti durante i mesi di lockdown. Tra questi Lino Guanciale, Beppe Fiorello, Cristiana Capotondi e Claudia Gerini.

Io sono… Italia: il corto Rai per le vittime del Covid-19

Io sono…Italia è il corto prodotto da Rai Cinema in collaborazione con l’Associazione Cultura Italiae e Rai Teche, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

La produzione vuole raccontare come l’Italia ha affrontato la pandemia di coronavirus, resistendo con le sue bellezze ed eccellenze.

Con i testi di Mauro Berruto, e le composizioni di Giovanni Allevi, “ha come obiettivo ricordare, ringraziare e non disperdere la memoria collettiva di questi mesi“, si legge nella nota della Rai.

Il ricordo di chi ha combattuto il Covid-19

La Rai spiega che il progetto è nato come “riconoscimento a chi ha sacrificato la propria vita per salvarne altre e a tutti gli italiani che hanno saputo affrontare con grande forza d’animo e senso di responsabilità i duri mesi di lockdown.

Un omaggio al nostro Paese, un viaggio lungo un anno anche attraverso paesaggi, arte, sapori, uomini e donne che hanno contribuito a rendere straordinario un territorio ricco di tradizioni e storia“.

Gli attori che hanno partecipato a Io sono… Italia

Giovanni Allevi ha donato il suo brano Kiss Me Again per il progetto, di cui è stato un promotore. Diversi gli attori e le attrici che hanno prestato gratuitamente la propria voce:

Paolo Briguglia

Cristiana Capotondi

Andrea Delogu

Anita e Beppe Fiorello

Claudia Gerini

Massimo Ghini

Lino Guanciale

Flavio Insinna

Valentina Lodovini

Enrico Lo Verso

Vinicio Marchioni

Francesco Montanari

Elena Sofia Ricci

A questo si aggiungeranno le immagini donate dalle Frecce Tricolori durante la loro esibizione.

Quando andrà in onda

Come comunicato dalla Rai, Io sono… Italia sarà trasmesso diverse volte:

giovedì 18 marzo su Rai1 alle 09:40 circa

giovedì 18 marzo su Rai3 alle 16:05

giovedì 18 marzo su Rai2 alle 23,30

venerdì 19 marzo su Rai4 alle 10:30

sabato 20 marzo su Rai Movie 14:00

sabato 20 marzo su Rai Premium alle 15:30

