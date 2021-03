Sono tantissime le personalità del mondo dello spettacolo che in questi giorni hanno deciso di esprimersi in favore o contro ciò che sta accadendo nella vita di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che in questo momento si trova ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato più volte di farsi del male in protesta alla recente decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano arrivata nei suoi confronti.

Ora, a parlare di lui, c’è anche Lapo Elkann. Un commento che arriva nonostante i rapporti tra lo stesso Elkann e Corona non siano dei migliori.

Lapo Elkann rompe il silenzio su Fabrizio Corona dopo Vallettopoli

Quello tra Fabrizio Corona e Lapo Elkann non è un trascorso roseo.

Impossibile dimenticare infatti quanto accaduto nel lontano 2005 quando proprio Fabrizio Corona, dall’altra parte della macchina fotografica, aggravava l’immagine di Lapo già coinvolto ai tempi in uno scandalo mediatico. “Corona e il suo staff hanno in numerose occasioni tentato di organizzare a mia insaputa dei servizi fotografici scabrosi a mio danno“, erano state le parole di Lapo Elkann rilasciate nel 2007 e riportate allora da Il Corriere della Sera, al pm Frank Di Maio che si stava occupando della nota inchiesta Vallettopoli.

Lapo Elkann: “Nessun rancore“

Fatti gravi ma molto lontani sulla linea cronologica del tempo e che oggi sembrano anche ormai superati. Così proprio Elkann lo sottolinea con pochissime parole ad Alessi, direttore di Novella 2000, commentando i fatti che stanno invece coinvolgendo in questo momento da vicino Fabrizio Corona. Il differimento di pena deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha avuto così immediata conseguenza la notifica di ritorno in carcere per Corona che stava scontando la sua pena ai domiciliari. “Non ho nessun livore“, il commento di Lapo su Corona oggi.

“Nessun rancore – prosegue poi Lapo – Show must go on, bisogna andare avanti“. E come dicevamo, Lapo non è stato il solo a commentare le vicende che stanno travolgendo Corona in questi giorni: anche il cantante Adriano Celentano ha voluto pronunciandosi con una lettera apertamente schierata a favore dell’ex re dei paparazzi.