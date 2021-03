Tara Gabrieletto è in procinto di cambiare vita: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, storica fidanzata e poi moglie -e poi ex moglie- di Cristian Galella avrebbe deciso di progettare una nuova vita e una nuova carriera. La tv questa volta non rientra nei suoi sogni: i suoi progetti lavorativi non prevedono una telecamera, bensì studi, formazione e investimenti economici coraggiosi.

A raccontare della sua nuova avventura è proprio Tara Gabrieletto, che ha confidato tutto in un’intervista, in cui è apparsa entusiasta ed impaziente di tuffarsi nel suo futuro.

Tara Gabrieletto chi è: tv e matrimonio

Tara Gabrieletto è nata il 3 novembre 1987 a Vicenza: è nota al grande pubblico per via della sua partecipazione alla stagione 2011-2012 di Uomini e Donne.

È nello studio di Maria De Filippi che ha conosciuto Cristian Galella, con il quale è subito esploso un cocente amore: i due si sono fidanzati e poi sposati. Insieme hanno anche vissuto alcune crisi (che sembravano brillantemente superate) e l’adozione di diversi cani e gatti (una delle grandi passioni di Tara sono proprio gli animali).

I due si sono purtroppo lasciati, pur rimanendo in rapporti sereni.

Tara Gabrieletto, i nuovi progetti lontana dalla tv

Lavorativamente parlando, Tara Gabrieletto è attualmente molto presente su Instagram dove sponsorizza prodotti e diverte i suoi follower con immagini della sua quotidianità.

In passato ha avuto collaborazioni con marchi di accessori, creando una linea di borse Ops ed una linea di scarpe per Prima Base Shoes. Ha anche partecipato ad alcuni programmi di Barbara d’Urso come opinionista.

Il suo futuro è con gli animali: è stata lei stessa a dirlo in un’intervista a Rtl 102,5 News, durante la quale ha spiegato: “Da poco mi sono iscritta a un corso, un’accademia che dura 4 mesi e mi darà la possibilità di aprire un mio negozio di toelettatura per cani e gatti”.

Al contempo, essendo una ragazza con i piedi per terra, Tara ha anche spiegato di non aver mai smesso di fare il lavoro che faceva prima di andare in tv: “Ho continuato il mio lavoro, ho una ditta di trasporti, l’ho sempre avuta ancora prima di iniziare ad andare a Uomini e Donne, quindi ho continuato quella gestione”.

Nessuna novità, invece -pare- sul fronte amoroso: “Sono concentrata su me stessa e sto talmente bene con me stessa ad oggi che ho trovato la mia serenità con i miei animali che prima c’è Tara e poi se deve venire, le cose vengono da sé.

Sono tranquilla, serena”.