Tommaso Zorzi e Gabriel Garko pizzicati insieme a Roma e Milano: la passeggiata tra un impegno televisivo e l'altro

Tutti i riflettori in questi giorni, e più ancora in queste settimane, sembrano puntati su Tommaso Zorzi, diventato in assoluto uno dei vip più seguiti del momento. Dopo la sua permanenza e la sua vittoria al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Zorzi non ha mai più smesso di cavalcare la cresta dell’onda che lo sta portando velocemente sulla vetta del successo.

Ora opinionista de L’Isola dei Famosi e in procinto di lanciarsi nella conduzione in solitaria proprio di uno speciale correlato al programma condotto da Ilary Blasi, Tommaso Zorzi si gode un po’ di relax nei ritagli di tempo tra un impegno e l’altro e lo fa in compagnia di Gabriel Garko.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko a spasso per le città

Quando Gabriel Garko aveva fatto il suo ingresso, per una sola sera, in quel del Grande Fratello Vip, fu proprio Tommaso Zorzi il più critico della casa nei suoi confronti. A Tommaso Zorzi non era andato infatti a genio il “coming out” così plateale di Garko che tutti ricorderemo, arrivato al termine della lettura di una lunga lettera all’allora conosciuta solo come Adua Del Vesco, Rosalinda Cannavò.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko pizzicati insieme dai fotografi di Chi

Garko e Zorzi: prima lo scontro e poi una solida amicizia

Ora che Zorzi è tornato a “piede libero” in quel di Milano e su Instagram, sembra sia stato proprio Garko a volerlo incontrare anche per chiarire quel misunderstanding.

Ad averli pizzicati insieme nel corso di una piacevole e complice passeggiata per le vie di Milano e Roma sono stati i fotografi del settimanale Chi. Scatti accompagnati dalle parole di Gabriele Parpiglia. Come racconta Parpiglia, il tempo ha dato modo ai due di chiarirsi e a Tommaso Zorzi di chiedere scusa per quel giudizio frettoloso dato ai tempi su Garko. Nessuna effusione però tra i due ma più una complicità amichevole e che sembra poter essere sfruttata anche a scopo lavorativo.