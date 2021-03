Andrea P, Pablo Andrea Romeo, Pablo, Pedro Pablo: non sono tante persone diverse ma sempre la stessa che ora però conosciamo tutti come Akash Kumar. È un vero e proprio mistero, ma anche in parte risolto, quello che avvolge l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar. Tanti i dubbi sull’identità del naufrago e ora spunta una presunta incognita anche sul colore degli occhi: azzurro ghiaccio, distinguibili nella folla, sembrano poter non essere così tanto un regalo di madre natura.

Akash Kumar e il giallo dell’identità: da Pedro Romeo a solo Pedro

C’è un fitto chiacchiericcio in questi giorni, dopo la prima puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda nuovamente questa sera su Canale 5 per il secondo appuntamento settimanale, sull’identità di Akash Kumar, il naufrago dagli occhi di ghiaccio.

Pare che in un primo momento siano stati tanti i dubbi sulla sua identità e in particolare sul suo nome che in questi anni sarebbe “cambiato” plurime volte: un po’ Pablo, un po’ Pablo Pedro, un po’ Akash a seconda dell’occasione.

Ed era stato proprio Akash a parlarne in quel di Ballando con le Stelle per fare un po’ di chiarezza alla luce dei tanti che avevano fatto notare queste incongruenze.

“sono stato gestito male da un ex agente cn cui ho in corso questioni legali. Diceva che Akash era un nome indiano e non funzionava, dovevo chiamarmi Pablo etc“, dichiarava l’attuale naufrago in quel di Ballando con le Stelle rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli. Ma come dicevamo, i dubbi su Akash, archiviati quelli sul suo nome e sulla sua identità, non si fermerebbero qui. Pare infatti che non “tornino” nemmeno quei suoi magnetici occhi di ghiaccio.

Gli occhi di ghiaccio non sarebbero naturali? Il sospetto di Giacomo Urtis

La prima persona a cui quegli occhi di ghiaccio sembrano raccontare la presunta verità sarebbe Giacomo Urtis, il “chirurgo dei vip” nonché ex del Grande Fratello Vip che avrebbe sollevato la questione in quel di Pomeriggio Cinque.

Secondo quanto proferito da Urtis, che di “ritocchini” è un buon intenditore nonché uno studioso, dietro agli occhi di ghiaccio di Kumar ci sarebbe l’aiutino della chirurgia. Secondo Urtis il naufrago sarebbe ricordo al brightocular, una procedura tramite impianto dell’iride che permetterebbe a chi lo desidera di cambiare in maniera permanente il colore degli occhi. Non si tratterebbe nemmeno di un’operazione così consueta e particolarmente pericolosa per di più non autorizzata in Europa.

Akash Kumar a più riprese avrebbe rigettato questi sospetti smentendo chiunque abbia insinuato dubbi sui suoi occhi color ghiaccio.