Siamo all’inizio della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà 16 naufraghi lottare con ogni mezzo possibile per la sopravvivenza. Tra i protagonisti della prossima edizione rientra Simone Paciello, in arte Awed. Andiamo alla scoperta del giovane youtuber e videomaker napoletano.

Chi è Awed

Simone Paciello nasce a Napoli il 12 luglio 1996. Da sempre appassionato di cinema, e più in generale del mondo dello spettacolo, ha ammesso di aver iniziato la sua carriera da youtuber “quasi per caso”. All’età di 16 anni Simone Paciello pubblica i primi video-reazione su Youtube, commentando con un’innata ironia i programmi “trash” del paradigma televisivo italiano.

Il riscontro del pubblico è estremamente positivo e Awed capisce che quella che considerava una semplice distrazione dalla scuola sarebbe potuta diventare una professione vera e propria. Attualmente vanta all’incirca 2 milioni di iscritti su Youtube e 1,6 milioni di seguaci su Instagram.

Il post Instagram di Awed

Awed: l’esordio sul piccolo schermo e la prima esperienza cinematografica

Nel 2016, complice la popolarità oramai raggiunta, Awed viene scelto per il cast della prima edizione di #SocialFace.

Il programma, andato in onda su Sky, vedeva diversi youtuber della community italiana sfidarsi nelle cosiddette “challenge virali”. Il successo della trasmissione convinse Massimo Boldi a ingaggiare Simone per il suo film Un Natale al Sud.

La collaborazione con Fedez e J-ax

Nel 2017 Awed comincia a pubblicare con una certa frequenza video in compagnia di Riccardo Dose e Amedeo Preziosi, altri due celebri youtuber della sua generazione. Il collettivo funziona a tal punto che i tre decidono di firmare per Newtopia, l’allora casa discografica di Fedez e J-ax. Proprio i due cantanti li faranno esordire sul mercato musicale con i due brani: Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti.

Dal 2020 Awed conduce su Mediaset Play in compagnia di Annie Mazzola il GF Vip Party.

Awed: vita privata

Durante le riprese di Un Natale al Sud Awed ha conosciuto quella che sarebbe diventata di lì a poco la sua fidanzata, l’attrice Ludovica Bizzaglia. Questa ha definito secondariamente incerto l’approccio dello youtuber napoletano. Di fatto, a giudicare dalle parole dell’attrice, il primo bacio sarebbe avvenuto come da copione proprio sul set.

Nel 2017 Simone ha dichiarato apertamente con un video la fine della sua relazione con l’attrice.

Tra i motivi che avrebbero spinto lo youtuber a lasciare Ludovica Bizzaglia ci sarebbe un post che quest’ultima avrebbe pubblicato sulla sua pagina Instagram. La fotografia la ritraeva durante un bacio passionale scambiato con l’attore Leonardo De Carli.

Alcune curiosità

Simone Paciello ha pubblicato nel 2017 la sua autobiografia, Penso ma non lo penso. Il libro non si limita a ripercorre le tappe della sua carriera, bensì è uno spazio dove ha voluto presentare, con la sua inconfondibile ironia, quella che è la sua stravagante visione sul mondo.

Approfondisci:

Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli, sbarcherà alle Honduras: gli indizi svelano il suo imminente arrivo

Akash Kumar ha cambiato il colore dei suoi occhi?

Dopo il mistero sul nome i dubbi sui suoi occhi azzurro ghiaccio: il sospetto del “ritocchino” estetico