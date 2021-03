Incidente per Leonardo Bongiorno: il figlio minore del famoso e indimenticato conduttore televisivo è caduto da un motorino in sharing e si è procurato una frattura alla gamba. È finito al Gaetano Pini dove gli hanno ingessato la gamba.

Leonardo Bongiorno ci scherza su, e dal suo profilo Instagram condivide una foto vestito in maniera eccentrica e con il gesso e le stampelle in bella vista. La tuta a tema ananas non passa certo inosservata, tanto che lo stesso Bongiorno decide di farci una battuta sopra: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un Ananas“, scrive ironizzando sulla situazione.

Il figlio minore del conduttore ha avuto un incidente mentre stava viaggiando in scooter, uno di quelli presi in sharing. L’incidente lo ha portato in ospedale a causa della frattura della gamba sinistra che ora i fan e gli amici possono vedere nelle sue storie Instagram dove mostra di non aver perso l’allegria.

Leonardo Bonogiorno è l’ultimo dei tre figli che Mike Bongiorno ha avuto con la sua terza moglie, Daniela Zuccoli. Il loro amore era durato 40 anni e finito all’improvviso. “Sono la donna più fortunata del mondo, perché stare con Mike per 40 anni è stato un dono”, aveva raccontato lei stessa a Domenica Live, anni fa, “Ha insegnato tanto ai nostri figli, ha trasmesso tanti valori a tutta Italia.

Io posso solo ringraziare il cielo di averlo avuto, è sempre con me”. E ancora: “Parlo con lui anche se non c’è più, Mike c’è in un modo tale che a volte dico delle cose, come se rispondessi a lui. Abbraccio delle persone e sento un collegamento con lui”.

Leonardo Bonogiorno si è laureato in Economia e per anni ha vissuto a Shanghai, dove ha studiato lingue. Da sempre è impegnato nella Fondazione Casa Allegria, nata in memoria del padre, che si occupa di aiutare i giovani e gli anziani in difficoltà.