Iva Zanicchi ha appena cominciato il suo percorso come opinionista de L’Isola dei Famosi e sono già arrivate le prime “bacchettate”: non dai follower, non dai media, bensì da qualcuno molto vicino a lei, ovvero sua figlia. A scatenare il biasimo di Michela Ansoldi, figlia della Zanicchi, sarebbe stata una dichiarazione fatta dall’opinionista durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi e diretta alla concorrente Daniela Martani.

Iva Zanicchi e la questione del “pesce” con Daniela Martani

Fin dal primo momento la conduzione nello studio de L’Isola dei Famosi è sembrata a tutti voler tenere alta la bandiera della burla e del doppio senso: sia Ilary Blasi, la conduttrice, che gli opinionisti, hanno giocato maliziosamente per tutto il tempo, tra una gaffe e l’altra (indimenticabile l’errore di Ilary Blasi, che per sbaglio ha detto “patata” anziché “palapa” scatenando l’ilarità in studio).

Anche Iva Zanicchi ha voluto contribuire, e lo ha fatto al momento dell’arrivo sull’Isola di Daniela Martani, nota pasionaria vegana: la Zanicchi ha infatti colto l’occasione per chiederle come l’avrebbe presa se, tuffandosi in acqua dall’elicottero, si fosse ritrovata un pesce in bocca. Poi, ha lasciato intuire una sorta di doppio senso sulla questione: “Perché un pesce in bocca può anche essere, sai…”

La battuta ha fatto ridere molti in studio, ma alcuni fuori da esso non hanno apprezzato: in particolare la figlia di Iva Zanicchi l’avrebbe rimproverata.

A raccontarlo è la conduttrice, a CasaChi: “La mia uscita non voleva essere spiritosa, peró posso chiedere scusa, lí ho esagerato, mi hanno sgridato tutti, anche mia figlia mi ha sgridata“.

Michela Ansoldi chi è: la figlia riservatissima di Iva Zanicchi

Michela Ansoldi è l’unica figlia di Iva Zanicchi: è nata dal matrimonio, durato dal 1967 al 1985, della conduttrice con Antonio Ansoldi.

Michela, che adesso è una donna adulta ed è una psicologa, ha vissuto un’infanzia piuttosto lontana dalla madre, che quando lei era piccola viaggiava molto per lavoro ed aveva preso la decisione di non portarla con sé, per proteggerla dal jet set.

Michela Ansoldi è una donna molto riservata e raramente è apparsa in pubblico con la madre: è successo però durante una puntata di Domenica Live a cui le due hanno partecipato insieme, e durante la quale la Zanicchi ha parlato con grande orgoglio della figlia: “Mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale.

Una mamma e una figlia meravigliosa”. Michela Ansoldi ha infatti due figli: Luca e Virginia.