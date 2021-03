Tiene banco in questi giorni la questione legata al vero nome di uno degli attuali concorrenti de L’Isola dei Famosi: Akash Kumar. Il modello ha più volte ribadito che il suo reale nome sia effettivamente Akash, sebbene il recente chiacchiericcio lo voglia a tratti Pablo, a tratti Pablo Pedro. Tommaso Zorzi dallo studio interviene sulla questione, ma il concorrente sbotta.

Il mistero su Akash Kumar

Uno dei concorrenti più misteriosi di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi è sicuramente Akash Kumar. Il modello è divenuto noto al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, tuttavia sono molti i misteri che aleggiano sulla sua figura.

Non solo i dubbi su un ipotetico ritocchino estetico per rendere i suoi occhi color ghiaccio, ipotesi sulla quale si è già espresso il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis.

Al centro delle attenzioni c’è, soprattutto, un fitto mistero sul suo reale nome. Agli occhi di tutti è famoso come Akash ma, stando alle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni e che hanno generato un dibattito sui social e non solo, la verità potrebbe essere un’altra. In alcune ospitate televisive cui ha preso parte negli ultimi anni, il suo nome è cambiato in base all’occasione: una volta si è presentato come Pablo, in un’altra come Pablo Pedro, ora come Akash.

Ma qual è la verità?

Il naufrago è stizzito: “Ho già chiarito“

Ad introdurre la questione è Tommaso Zorzi, opinionista del reality. L’influencer si rivolge infatti ad Akash durante il momento della sua nomination, riferendogli: “Ciao Akash, come stai? Ma c’è una questione che volevo chiarire: pare che tu abbia più nomi“. La reazione del naufrago è però stizzita, e sbotta contro Zorzi lasciando intendere di non voler affrontare la questione: “C’è tutto su Google, ho già chiarito.

Il mio nome è Akash Kumar, se vuoi fare questa polemica qua te la lascio“.

Interviene Ilary Blasi in difesa del suo opinionista, spiegando ad Akash: “Non è una polemica, è carina questa cosa“. Ma il modello, riferendosi alla sua partecipazione a Ballando con le stelle durante la quale avrebbe già chiarito il dubbio sul suo vero nome, ribatte: “C’è già stata questa roba in un altro talent e Tommaso vedo che ne sa“. Il giovane opinionista, spiegando che entrambi si conoscono fuori dal mondo della tv, rivela: “Appunto perché ci conosciamo ti ho fatto la domanda: io lo conosco come Akash“. A smorzare la tensione ci pensa l’ironia di Iva Zanicchi: “Akash ma chi se ne importa, chiamati come vuoi“.

