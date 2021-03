Arriva in questa giornata dedicata a tutti i papà, 19 marzo, il messaggio che Pier Silvio Berlusconi ha voluto indirizzare a suo padre, il noto Silvio Berlusconi. Un messaggio che non si è però servito dei canali più solito per arrivare al destinatario: il gesto di Pier Silvio per omaggiare il padre.

Pier Silvio Berlusconi: il messaggio per Silvio Berlusconi

Non capita di certo a tutti di trovarsi recapitato un messaggio sfogliando un quotidiano nazionale ma questo è quello che è accaduto oggi a Silvio Berlusconi e in una giornata particolare come quella dedicata alla Festa del Papà. Così infatti Pier Silvio Berlusconi ha voluto pensare in grande per omaggiare il padre con un gesto alquanto eclatante come fare i suoi personalissimi auguri però a mezzo stampa.

Il regalo a mezzo stampa nella giornata della Festa del Papà

“Caro papà tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica…“, scrive Pier Silvio Berlusconi di suo pugno per il padre Silvio facendo un vero e proprio riassunto della vita del padre che di certo non si può “riassumere” alla luce delle tantissime attività che hanno colorato la sua vita di lavoro in plurimi ambiti che vanno da quello pubblicitario a quello editoriale.

La dedica al padre diviene poi molto più personale quando Pier Silvio si addentra nella sfera privata, quella che fa venir meno il cognome e molto più la persona, il rapporto tra padre e figlio: “Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà“, scrive Pier Silvio Berlusconi firmando poi la lettera.

Un bel gesto che come dicevamo è arrivato a mezzo stampa: la dedica di Pier Silvio Berlusconi è infatti rintracciabile sfogliando le pagine sia de Il Corriere della Sera sia de Il Messaggero.