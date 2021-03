Manca davvero poco all’inizio del serale di Amici 20. Le novità sono molte e la padrona di casa Maria De Filippi ha già svelato un’amara sorpresa: i fan non troveranno Giuliano Peparini, direttore artistico da anni del talent show, ma sarà sostituito da Stèphane Jarny, ballerino e coreografo conosciuto soprattutto all’estero. Scopriamo di più sulla sua vita

Chi è Stèphane Jarny: biografia e carriera

Stèphane Jarny nasce a Poissy in Francia, classe 1968. All’età di 18 anni partecipa con la sorella ad un laboratorio di danza durante il periodo estivo. Un’esperienza incisiva per la sua carriera e che lo porterà a capire cosa fare nella vita.

Un ragazzo dalle mille risorse, che studia non solo danza ma anche recitazione e canto. Un talento unico che entra presto a far parte di una compagnia di ballo in cui rimane per 13 anni. Per tanto tempo cura la coreografia di spettacoli importanti come Looking for the new star e le elezioni di Miss Francia. Viene notato anche dalla televisione, che lo assume come sceneggiatore e coreografo in alcuni talent show amatissimi dal pubblico francese, come The Voice Francia. Nonostante la notorietà, Jarny è molto riservato e non lascia trapelare informazioni sulla sua vita privata, infatti non si sa nemmeno se sia sposato o abbia figli.

Addio a Giuliano Peparini?

Tante novità per questa edizione di Amici 20, alcune delle quali già anticipate nei giorni scorsi dalla conduttrice Maria De Filippi. Oltre i nomi dei concorrenti, è confermata l’assenza di Giuliano Peparini. Una nota dolente per tutti i seguaci accaniti del programma. Sì, perché dopo 7 anni di straordinari lavori coreografici, Peparini ha deciso di non partecipare come direttore artistico in questa 20esima edizione del talent show. Il coreografo ha spiegato di volersi prendere una pausa, forse dopo il tanto lavoro che l’ha tenuto impegnato lo scorso anno in tre programmi diversi: Amici 19, Amici Celebrities e Amici Speciali.

“Maria tu sai come sono fatto, se non sono carico al 100% ho sempre paura di non essere in grado di dare il massimo. – ha dichiarato alla conduttrice – Io sto al 70%, ho bisogno di una ricarica per poter ripartire e tornare a essere il più possibile ispirato per emozionare“.

Amici 20: quando inizia

Dunque, non sembra un addio quello di Peparini. Ma sicuramente per quest’anno gli allievi di Amici 20 si lasceranno ispirare dai meravigliosi quadri di Stèphane Jardy.

Non ci resta che aspettare la messa in onda programmata per sabato 20 marzo. Le puntate saranno trasmesse come sempre su Canale 5, subito dopo Striscia la notizia. Il talent show prenderà infatti il posto di C’è posta per te.