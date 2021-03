A una settimana esatta dalla sua trionfante uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, spuntano interessanti scoop sulla carriera di Tommaso Zorzi. Le sue convincenti prestazioni come conduttore e intrattenitore all’interno del reality infatti potrebbero aver conquistato una delle regine indiscusse della televisione italiana. L’ex “vippone” potrebbe comparire presto al fianco di Maria De Filippi, nel talent Amici.

Tommaso dopo il Gf Vip, i primi “no” alle proposte di lavoro

Chi segue da tempo Tommaso Zorzi sul suo profilo Instagram lo sa bene: il ragazzo ama dare spettacolo e riesce sempre a far sorridere con la sua pungente ironia.

All’interno del Grande Fratello Vip, le occasioni per mettere in luce il suo innato talento non sono certo mancate. Dalle battute quotidiane alla conduzione del TZ Late Show, l’influencer ha acquisito giorno dopo giorno sempre più seguito fino a vincere le quinta edizione del reality. Ancor prima che il programma terminasse circolavano voci su possibili proposte lavorative per il ragazzo. Ora, la sua vittoria ha sicuramente aumentato le possibilità di vederlo presto in televisione.

Pochi giorni fa, i fan del ragazzo erano rimasti delusi dalla notizia del suo presunto “no” alla proposta di partire come invitato per l’Isola dei famosi.

Alla base di questa scelta potrebbe esserci la “stanchezza” accumulata dal ragazzo negli scorsi mesi, tale da portarlo a sognare altre tipologie di esperienze.

Per ora l’influencer preferisce godersi il suo ritorno ai social e si dedica alle prime partecipazioni come ospite nelle trasmissioni di Canale 5. Tommaso è infatti recentemente apparso nel salotto di Verissimo, rilasciando scottanti rivelazioni. Tuttavia, Zorzi potrebbe non essere nelle condizioni di dire di “sì” a tutti i divanetti televisivi.

Tommaso Zorzi sul look della Orlando: “Amore ma che fi*a!”

Come sempre, appena usciti dal Grande Fratello i protagonisti del reality sono gli ospiti più desiderati dai conduttori delle trasmissioni Mediaset.

Nella serata di domenica 7 marzo, alcuni ex “vipponi” hanno fatto la loro comparsa a Live-Non è la d’Urso. Zorzi non era evidentemente tra i presenti e ha guardato il programma da casa, con tanto di Instagram stories sull’ingresso dell’amica del cuore Stefania Orlando. “Amore ma che f***a!” ha commentato il giovane, senza motivare la sua assenza dalla prima puntata della trasmissione successiva alla fine del reality.

Per molti questa assenza è risultata quantomeno anomala considerata la rilevanza del giovane influencer all’interno del Grande Fratello Vip. Ovviamente però c’è già chi sostiene di conoscere la motivazione alla base di questa scelta.

Tommaso Zorzi giudice per Amici di Maria De Filippi

Il Messaggero ha subito cercato una spiegazione al fatto che Zorzi si è ritrovato a vedere dal salotto di casa sua la trasmissione della d’Urso. Il quotidiano ha infatti visto in questa assenza un possibile legame di Tommaso con un’altra grande presentatrice della tv italiana: Maria De Filippi. Già in passato era stata diffusa una particolare notizia a proposito del rapporto fra la moglie di Costanzo e Carmelita d’Urso.

Dagospia sosteneva infatti che Maria avesse imposto una sorta di “veto”, impedendo a Barbara di avere a che fare con i suoi programmi o con i protagonisti delle sue trasmissioni.

Nonostante non sia mai arrivata conferma da nessuna delle due presentatrici, è facile notare una totale assenza di ospiti provenienti dai programmi della De Filippi nelle trasmissioni della d’Urso. Se questa ipotetica clausola fosse vera, troverebbe senso la versione secondo la quale Tommaso non ha potuto prendere parte a Live-Non è la d’Urso perché già legato da un rapporto lavorativo con Maria.

In particolare, si pensa che Zorzi potrebbe essere chiamato a fare le veci del giudice nel serale di Amici, che dovrebbe iniziare il prossimo 27 marzo. Questa possibile scelta da parte di Maria De Filippi si aggiungerebbe agli apprezzamenti che la donna ha già rivolto nei confronti di Tommaso, in occasione di una sua sorpresa al giovane durante il Gf Vip.

“Non mollare, fidati di te stesso” aveva detto Maria al ragazzo e chissà che già queste parole non celassero la sua intenzione di includerlo in uno dei suoi seguitissimi programmi.