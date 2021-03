Reduce dal trionfo al Grande Fratello Vip 5, il vincitore Tommaso Zorzi avrebbe fatto la sua scelta: no all’Isola dei Famosi. L’indiscrezione viaggia alla velocità della luce tra i canali social, imponendosi come ennesimo colpo di scena tra le cronache sul reality condotto da Ilary Blasi e prossimo all’avvio.

Isola dei Famosi: l’ombra del rifiuto di Tommaso Zorzi sul reality

L’indiscrezione si abbatte come un uragano sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, pronta al via previsto per il 15 marzo prossimo. A lanciarla è il sito giuseppeporro.com, secondo cui il vincitore del GF Vip avrebbe clamorosamente rifilato un “no” a Mediaset nello spettro di un ingaggio nel reality in qualità di opinionista.

Una proposta rifiutata a ridosso della registrazione di Verissimo in cui è ospite, stando a quanto rivelato dalla stessa fonte, e che arriva come doccia gelata dopo gli ultimi scossoni intorno alla trasmissione che sarà condotta da Ilary Blasi.

Poche ore prima, infatti, l’annuncio dell’uscita di scena di Carolina Stramare e, ancora più indietro (ma non troppo per dichiarare archiviata la questione), la bufera esplosa in merito alla partecipazione dell’ex gieffina Daniela Martani.

Il presunto motivo dietro il rifiuto di Zorzi

Ma quale sarebbe il motivo dietro la decisione di non entrare a far parte del grande show di Canale 5?

Sempre secondo la stessa fonte, sulla scelta del vincitore del Grande Fratello Vip 5 avrebbe inciso una certa “stanchezza” dopo mesi di clausura nella Casa più spiata d’Italia.

Non ultimo, in ballo ci sarebbe un altro orizzonte televisivo pronto a vederlo come protagonista. Uno scenario invocato a più parti, alla luce del talento di anchorman dimostrato durante il “Late Show” proposto in seno al GF Vip e capace di alimentare le aspettative dei fan su un futuro come conduttore.

Che sia questa la nuova dimensione dell’influencer? Sembra presto per dirlo, mentre lui torna ai suoi amati social mentre le voci si rincorrono sempre più insistenti.

