Appena incassata la vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è tornato sul suo Instagram con alcune immagini che racchiudono tutta la gioia del momento. L’influencer ha scelto di salutare così i suoi fan, archiviato lo straordinario percorso nel reality che lo ha eletto concorrente più amato dell’edizione targata Signorini.

Tommaso Zorzi torna su Instagram dopo il GF Vip

Il percorso di Tommaso Zorzi al GF Vip si chiude con una rumorosissima vittoria, fatta di lacrime, sorrisi e abbracci negli studi di Cinecittà. L’influencer è tornato velocemente sui social per condividere con i follower l’adrenalina del momento, a margine di una finalissima densa di sorprese ed emozioni.

Il primo pensiero del vincitore, dopo la dedica alla sorella Gaia e l’abbraccio a Francesco Oppini, è andato subito ai suoi sostenitori sui social, a cui ha rivolto un caloroso saluto: “Ragazzi, questa è la mia prima story uscito dal Grande Fratello! Che emozione!“

Instagram story di Tommaso Zorzi

L’abbraccio con Francesco Oppini

Intorno a Tommaso Zorzi, gli ex compagni d’avventura tra cui Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Enock Barwuah, Rosalinda Cannavò e, last but not least, Francesco Oppini.

Proprio a quest’ultimo, il vincitore del GF Vip ha dedicato tenerissime parole prima di rivederlo, a ridosso del verdetto finale, e stringerlo in un calorosissimo abbraccio tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Un’amicizia, quella nata e cresciuta sotto l’occhio vigile delle telecamere, che profuma di un autentico legame destinato a sopravvivere e irrobustirsi fuori dal programma.

Le reazioni dei telespettatori dopo la vittoria

La reazione social al trionfo di Tommaso Zorzi è stata fragorosa. Gran parte dei telespettatori del reality, così come degli stessi concorrenti, aveva già individuato nel percorso dell’influencer la via maestra verso la vittoria.

E così è stato, per la gioia dei suoi affezionati fan.

“Il GF è Tommaso Zorzi, inutile negarlo“, scrive un utente su Twitter, e ancora: “Ti meriti il meglio, sei speciale“, “Che la televisione italiana riparta da Tommaso Zorzi” e molti altri commenti carichi di entusiasmo. Quale sarà il prossimo futuro dell’ex gieffino? Dopo il successo del suo “Late Show”, a detta di tanti, difficile non intravedere un’effervescente svolta in chiave di conduttore tv.

