L’influencer Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il trionfo è arrivato al termine di una edizione lunga, lunghissima, che ha messo a dura prova anche il vincitore finale. Uscito trionfante dal televoto finale con Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi può quindi guardarsi indietro con soddisfazione: il suo percorso nella Casa lo ha consacrato il preferito degli italiani.

Tommaso Zorzi: da Riccanza al GF Vip

Per le “vecchie” generazioni, il nome di Tommaso Zorzi non avrà probabilmente detto molto lo scorso settembre: il giovane influencer è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip con l’etichetta di uno dei giovani più ricchi d’Italia, ex concorrente di Pechino Express.

A spingere Zorzi nella Casa è stata infatti la sua partecipazione a Riccanza, programma di MTV, e la sua forte amicizia con Aurora Ramazzotti.

Nel corso dei mesi, però, Tommaso Zorzi è emerso come uno dei protagonisti più spigliati, diretti e simpatici di questa edizione messa in piedi da Alfonso Signorini in piena pandemia. Non solo risate e battute al veleno, Zorzi è stato anche protagonista di molti momenti toccanti.

Tommaso Zorzi e l’amore per Francesco Oppini

Nei primi giorni del GF Vip, il giovane influencer aveva fatto parlare di sé per un qualche problema di salute che lo ha costretto ad uscire dalla Casa.

Rotto il ghiaccio, però, è salito alla ribalta per uno dei primi “flirt” di questa edizione, di pari passo con quello tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Tommaso Zorzi si è molto avvicinato a Francesco Oppini: un amore impossibile, data l’omo ed eterosessualità che li separa da quel punto di vista, ma che non gli ha impedito di vivere alcuni momenti molto profondi e di vicinanza.

Dal bacio scoccato tra i due, sino alle lacrime per l’eliminazione di Oppini, dopo l’uscita dalla Casa del figlio della Parietti Tommaso Zorzi ha perso un punto di riferimento.

Non sono però mancati i tanti messaggi, le visite e l’incoraggiamento del suo primo tifoso e, questa la sensazione, grande amico per il futuro.

Gli ultimi mesi dentro la Casa di Tommaso Zorzi

Passata la tempesta d’amore per Oppini, Tommaso Zorzi ha assunto un ruolo molto particolare nella Casa del GF Vip. Sua la conduzione dello speciale Late Show che ha intrattenuto per settimane, facendo registrare picchi d’ascolto altissimi. Sue anche alcune delle ultime più feroci litigate e frasi al veleno, come quelle riservate a Dayane Mello.

Prima della brasiliana, però, la sua “acerrima nemica” è stata Giulia Salemi: un amore mai scoccato quello tra i due, con Tommaso ad accusarla anche di bere come Amy Winehouse.

Infine, le ultime settimane di Tommaso sono state segnate anche da un avvicinamento al padre Lorenzo: “Credo che sia una delle lettere più belle che io abbia mai letto” ha detto il figlio dopo aver letto quanto il padre ha fatto recapitare. Un rapporto difficile che, però, potrebbe ora trovare modo di rasserenarsi.

Il futuro di Tommaso Zorzi

Come è naturale aspettarsi, il futuro fuori dalla Casa di Tommaso Zorzi sarà florido: già durante questi mesi si è a lungo parlato dei futuri progetti in cui l’influencer potrà venire coinvolto.

Si è vociferato che Tommaso Zorzi possa prendere il posto di Cattelan a X-Factor, per esempio. Prima ancora, potrebbe finire tra gli ospiti speciali di un noto game show di casa Mediaset.

Qualsiasi sia il suo futuro, da vincitore del Grande Fratello Vip 5, Zorzi sembra avere la strada spianata: vip tra i vip, il più amato dal pubblico dopo quasi 6 mesi di programma.