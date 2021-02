Il Grande Fratello Vip si prepara al gran finale: l’ultima puntata andrà in onda lunedì 2 marzo, e gli animi iniziano a diventare caldissimi. Al centro della polemica ora c’è Dayane Mello, che dopo aver prima dichiarato il suo amore a Rosalinda, ha deciso comunque di mandarla in nomination. Il suo comportamento è stato duramente criticato da Tommaso Zorzi, ma le critiche alla modella brasiliana si sono ritorte contro di lui. A contestarlo, duramente, è l’influencer Soleil Sorge.

Tommaso dà della “mezza lesbica” a Dayane”

Tutto si riferisce al duro scontro tra i due finalisti del GF Vip: Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

La “tregua” nei confronti della brasiliana, che ha perso il fratello Lucas solo poche settimane fa, sembra definitivamente finita. Prima, le polemiche con Rosalinda dopo il suo nuovo rapporto con Andrea Zenga, che sembravano risolte con la dichiarazione d’amore di Dayane all’attrice. Pochi minuti dopo, la pugnalata alle spalle: Dayane sceglie di mandare Stefania Orlando e Rosalinda in nomination, scatenando di nuovo la rabbia della Cannavò.

Nella notte, ad attaccarla è stato invece Tommaso Zorzi. L’influencer ci è andato giù pesante, definendo una “cag**a” la sua dichiarazione d’amore e accusandola di fare strategia.

“Io ho vissuto sulla mia pelle cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso, tu arrivi qua e fai la fi*a in tv, non hai vissuto niente, dire ‘sono mezza lesbica’, fare una roba così mi sembra una mancanza di rispetto” ha tuonato Zorzi.

Critiche a Zorzi da Soleil Sorge: “Ignoranza e ipocrisia”

La frase di Zorzi non è passata affatto inosservata: dare della “mezza lesbica” a qualcuno non può essere tollerato, neppure e soprattutto da parte di una persona dichiaratamente omosessuale. A pensarlo non sono solo orde di commentatori su Twitter, che stanno attaccando Zorzi, ma anche l’influencer Soleil Sorge – per la verità non nuova a scontri con gieffini ed ex del programma.

Sul suo profilo twitter ha condiviso il video della sfuriata di Zorzi, per poi commentare: “Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto“.

Poi, prosegue: “Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come ‘sei il minimo della vitra, te li faresti tutti, fai la fi*a con la bisessualità“. Il parere di Soleil è deciso: “Pura ignoranza e ipocrisia“.

Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita,te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia! #gfvip #orrore #forzadayane https://t.co/0WEmxsCBIt — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) February 23, 2021

Imma Battaglia sui coming out del GF Vip

Il tema dell’omosessualità o bisessualità al GF Vip sta prendendo piede nelle ultime ore.

A commentare il filone è intervenuta anche Imma Battaglia, l’attivista moglie di Eva Grimaldi che lo scorso anno è entrata nella Casa per confrontarsi con l’ex gieffina Licia Nunez. In un’intervista a Today, ha così commentato i recenti coming out di questa edizione del GF Vip, da Garko a Dayane Mello: “È sicuramente un Grande Fratello che inneggia all’omosessualità, indubbiamente. Però ci sono un po’ tanti stereotipi e in qualche modo il tentativo di riportare l’attenzione sul tema affettivo, in questa fase conclusiva, è sinceramente un po’ patetico“.

Duro però anche il parere sulle recenti parole di Dayane Mello: “Non credo minimamente a quella storia“. L’attivista, pur riconoscendo che sicuramente la cultura brasiliana è più libera nell’esprimere una sessualità più fluida, obietta: “L’amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare neanche davanti all’idea che tua figlia ti guardi, come ha detto ieri“. Un altro parere contro Dayane, quindi, ma sono anche molti quelli criticano lo stesso Zorzi: lui, nel frattempo, si è scusato con la brasiliana, ma dall’esito del loro scontro passa molto della vittoria finale.

Tra i due litiganti, il Pretelli gode?