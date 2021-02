Il clamore suscitato dalla rivelazione di Dayane Mello sul suo amore per Rosalinda Cannavò ha avuto una forte eco non solo nel gossip intorno alle dinamiche del GF Vip, ma anche dentro la Casa. È proprio tra le mura di Cinecittà che si è consumata una furiosa lite tra Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e la modella, accusata dai primi due di essersi finta innamorata di una donna per incassare consensi. “Mezza lesbica”, l’ha definita Zorzi, aprendo a una discussione dai toni incandescenti.

Stefania Orlando furiosa: “Falsa, dalla testa ai piedi“

A infiammare i sospetti dei coinquilini sulla bontà del sentimento d’amore che Dayane sostiene di aver maturato per Rosalinda, c’è la sua scelta di mandarla in nomination.

Una mossa che ha fatto risuonare nei cieli del suo percorso il tuono del tradimento, accusata da più parti di aver usato l’attrice per mera strategia e di aver poi “gettato” il loro legame nel dimenticatoio per una pura questione di sopravvivenza nel gioco.

La prima a lanciare il dado della discordia (l’ennesima, in questa edizione costellata di colpi di scena e liti) è stata Stefania Orlando, che non ha nascosto le sue perplessità sulla dichiarazione d’amore della coinquilina a Rosalinda: “Sei falsa, dalla testa ai piedi.

Tutto quello che hai detto qui dentro sulla tua amica Rosalinda, sono tutte falsità. Stasera ti sei pure inventata che la ami. Ma ti rendi conto? Dove vuoi arrivare?“. “Pensa quello che vuoi – ha replicato la Mello –, non ho voglia“.

Tommaso Zorzi contro Dayane: “La tua maschera è caduta“

Sulla stessa posizione della Orlando, Tommaso Zorzi è intervenuto nel discorso sostenendo accuse pesanti verso la modella: “Hai dato dimostrazione che la tua maschera è caduta e che sei una grandissima stratega, perché pur di avere una clip ti inventi questo“.

A detta dell’influencer, Dayane Mello avrebbe mancato di rispetto alle persone che amano e che vivono un amore vero con persone dello stesso sesso, fingendosi, di fatto, innamorata di Rosalinda.

“Tu non sai nulla della mia vita – ha risposto la concorrente -, non sai niente di come sono“. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sarebbero rimasti spiazzati davanti al suo repentino cambio di rotta nell’arco di una sola prima serata: “Tu – ha tuonato Zorzi contro Mello – inizi la puntata con ‘amo Rosalinda’ e finisci la puntata con ‘la nomino’.

Ma tu sai cosa vuol dire ti amo?“.

Secondo Zorzi, dunque, le romantiche parole di Dayane non si sarebbero tradotte in una condotta cristallina nei confronti della coinquilina: “Se io amo una persona, non la metto nella condizione di essere sbattuta fuori da un gioco in cui è dentro da 5 mesi“.

Dayane Mello si difende al GF Vip

Ma il cuore delle accuse è arrivato poco dopo, con un altro sfogo di Tommaso Zorzi a cui Dayane Mello ha replicato con un livido “Stai attento a quello che dici“.

Il ragazzo ha accusato la compagna d’avventura di aver falsamente sostenuto un interesse per tanti altri concorrenti del reality, da Francesco Oppini a Filippo Nardi.

Dayane Mello continua a ribadire di essere fedele a se stessa e alle sue intime convinzioni, anzitutto al bel rapporto costruito con Samantha De Grenet: “I miei sentimenti sono per lei ora. Con Rosalinda siamo distanti da settimane. Per favore, Tommaso, non dire così‘”.

“A mio avviso – ha concluso Zorzi – l’amore per Rosalinda è una cag**a. Io ho vissuto sulla mia pelle cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso, tu arrivi qua e fai la fi*a in tv, non hai vissuto niente, dire ‘sono mezza lesbica’, fare una roba così mi sembra una mancanza di rispetto, quando sei stata innamorata di tutti“.

T si permette di dire che l’amore per Rosalinda è una cagata, utilizza il termine “mezza lesbica” e elenca i presunti uomini che si sarebbe voluta fare Dayane.

D: “stai molto attento a quello che dici, tu non sai un cazzo di me e delle mie esperienze”#exrosmello #gfvip #mellos pic.twitter.com/CX7ezeFcCp — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021

