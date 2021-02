Piovono critiche su Tommaso Zorzi, e a muoverle è Mauro Coruzzi, storico volto di Platinette. Ospite di Programma, condotto da Claudia Rossi con Andrea Conti in diretta Facebook su FqMagazine, lo speaker radiofonico si è scagliato contro il gieffino definendolo “il più perfido mai apparso in tv“. Prima di spiegare la genesi del suo tagliente punto di vista.

Mauro Coruzzi al vetriolo contro Tommaso Zorzi

“Ho preso l’abitudine di vedere il GF per capire cosa fa Tommaso Zorzi, perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione…“: è così che Mauro Coruzzi, noto al grande pubblico anche nei panni dell’irriverente Platinette, ha ricalcato il suo pensiero su Tommaso Zorzi.

L’influencer, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e definito da alcuni un vero “stratega”, non gli sarebbe particolarmente simpatico per via di alcune parentesi di attrito del più recente passato. In particolare, Coruzzi ha detto di averlo “beccato” per caso, durante un live dalla Casa di Cinecittà, a parlar male di lui.

Le accuse al gieffino: “Sei un violento“

Mauro Coruzzi si sarebbe sentito definire “un ‘omosessuale omofobo’, semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili, mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda“.

Nel suo intervento su Tommaso Zorzi, dunque, Coruzzi ha spiegato di aver ricevuto quell’etichetta per aver espresso un suo parere sull’argomento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

“Ha detto ‘io a quella quando la vedo le do due sberle’. No, due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti, e non hai nessuna voglia di mettere le nostre differenti opinioni, su un tema così importante, a discussione, ma dai per scontato di avere ragione“. Per questo motivo, a detta di Mauro Coruzzi sarebbe difficile dialogare con Tommaso Zorzi.

