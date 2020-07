Un momento delicato della vita, e un dolore che torna a galla come un “velo di tristezza” durante un giorno speciale, una parentesi felice: è la sintesi di un’intervista al settimanale Chi in cui Eva Grimaldi avrebbe aperto il cuore nel ricordo della madre scomparsa. Al suon fianco la moglie, Imma Battaglia, che dopo aver affrontato un problema familiare avrebbe fatto un piccolo “appunto” sulla sua dolce metà, raccontando della sua inclinazione alla commozione.

Eva Grimaldi: “Ho provato tristezza“

“Ho provato un velo di tristezza“: è con queste parole che Eva Grimaldi avrebbe dipinto il sentimento, profondo e fugace, provato durante i festeggiamenti per il compleanno della madre di Imma Battaglia.

L’attrice avrebbe messo a nudo il retroscena durante un’intervista al settimanale Chi, riportata da La Nostra Tv, e avrebbe spiegato i contorni di quella parentesi malinconica maturata nel contesto della festa per i 90 anni della suocera.

“Io per un attimo, quando c’era la candelina, ho provato un velo di tristezza. Ho pensato alla mia mamma che non c’è più“. Eva Grimaldi avrebbe poi confessato di aver superato velocemente quello stato emotivo: “Quella tristezza è andata subito via perché ho sentito l’energia di mia mamma, alla quale piacevano le feste”.

Imma Battaglia e il malore della madre

Nel corso della stessa intervista, Imma Battaglia avrebbe rivelato i difficili momenti vissuti qualche tempo fa, a causa di un malore della madre. La donna, riporta ancora La Nostra Tv, sarebbe stata ricoverata d’urgenza per una fibrillazione atriale.

Il tutto si sarebbe fortunatamente risolto, ma la paura sarebbe stata una costante di quella parentesi familiare: “Quando mamma me l’hanno portata via con quella mascherina distesa sulla barella pensavo “Chissà se la rivedrò”‘.

E sulla moglie, poi, avrebbe svelato il suo punto di vista a cui la stessa attrice avrebbe replicato con un chiaro “Smettila“: secondo Imma Battaglia, Eva Grimaldi si commuoverebbe facilmente. Al Corriere della Sera, poco prima delle nozze celebrate nel maggio 2019, aveva svelato il profondo affetto che sua madre nutre per l’attrice: “Anche lei le vuole bene“.

