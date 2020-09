Non c’è pace per Tommaso Zorzi. Dopo essere uscito dalla casa qualche giorno fa per dei controlli di salute, il vip sembra stare ancora male: febbre alta e sinusite non l’abbandonano e per questo il concorrente è stato costretto a uscire di nuovo dalla casa del GF Vip.

Tommaso Zorzi e il tampone per il Covid

Zorzi era già uscito una volta, per poche ore, la scorsa settimana, sempre per motivi medici: la sua sintomatologia faceva infatti sospettare un caso di Covid-19, poi smentito da un tampone negativo. Era rientrato dopo poco tempo, in uno stato di salute che sembrava migliorare.

Oggi, il socialite è di nuovo k.o: la febbre non sembra accennare a scendere nonostante la cura di antibiotici a cui è sottoposto.

Isolato dagli altri concorrenti

Zorzi non è comunque tornato a casa: è stato isolato dagli altri coinquilini e sistemato in un luogo tranquillo e dove può venire a contatto in qualunque momento con il team di medici a disposizione.

Febbre o non febbre, Zorzi è già uno degli elementi chiave del programma: insultato da Patrizia De Blanck, ha rivolto le sue attenzioni altrove, e non sono mancati scontri anche con altri elementi della casa.

Tra questi Francesca Pepe, modella, che ha avuto con lui una chiacchierata piuttosto accesa.

Tommaso Zorzi vs Francesca Pepe

Tutto è cominciato quando Zorzi ha chiesto alla modella se, oltre alla carriera nel fashion, avesse un piano B. Lei non ha reagito bene ed ha risposto piccata: “Ho una laurea in economia. Te la dico così ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia e gestione aziendale, oddio!

Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella studio anche?”.

La reazione di Zorzi

Zorzi, che non si aspettava una reazione del genere, ha risposto in maniera piuttosto risentita: “Amore, io ti sto facendo delle domande in maniera carina. Stai tranquilla. Anche io sono laureato in economia. Sono domande che ci facciamo per conoscerci. Ti ho chiesto cosa fai, non ti ho chiesto quanti soldi hai in banca, di chi sei figlia e dove vuoi comprare casa. Però mo vado a lavare i piatti perché mi rode il c***”.

