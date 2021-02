Al Grande Fratello Vip è in arrivo un inattesa sorpresa per Tommaso Zorzi da parte del padre Lorenzo. La difficoltà del loro rapporto, fatto di muri issati e parole non dette, questa volta si sgretola di fronte alla delicatezza di dichiarazioni tanto dolci quanto inaspettate. “Sei un ragazzo pieno di talenti e devi ritenerti fortunato“, il messaggio al ragazzo.

Tommaso Zorzi: una sorpresa importante

Inattesa sorpresa per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Il concorrente riceve infatti un video-messaggio da parte di una persona per lui importante, nonostante i rapporti si siano deteriorati da tempo: il papà Lorenzo. Il ‘Vippone’ ha più volte parlato di lui nella sua avventura nel loft di Cinecittà, spiegando come, nel corso del tempo, si sia reso conto di non poter contare su di lui. Dopo il divorzio dalla moglie e madre di Tommaso, l’uomo è diventato sempre più una figura assente nella vita dell’influencer ed entrambi hanno issato un muro di silenzi, incomprensioni e mancati abbracci.

Negli ultimi giorni il ragazzo è finito al centro di diverse polemiche, dal paragone tra Giulia Salemi ed Amy Winehouse alla rabbia di Mauro Coruzzi per la sua condotta nella Casa, sino alle critiche per alcune strategie di gioco. Tuttavia, nel corso del nuovo appuntamento in onda questa sera, il pubblico ha modo di conoscere il lato più fragile di Tommaso Zorzi.

La lettera a cuore aperto di papà Lorenzo

Convocato in Mistery Room da Alfonso Signorini, il ragazzo riceve un video-messaggio interamente realizzato e prodotto dal padre.

“Caro Tommy – così si apre la lettera indirizzata al figlio – sono certo che tu sappia che ti sto seguendo in questa avventura. Lo faccio anche nei momenti strappati a lavoro, tra una riunione e una pausa. Non mi sono mai esposto completamente non perché tu abbia il mio sostegno: lo hai sempre avuto. Ho sempre pensato che il mio compito fosse quello di proteggerti e poi lasciarti andare, senza nessun percorso stabilito. Sei un ragazzo pieno di talenti e devi ritenerti fortunato.

Sai dare importanza alle cose e hai avuto la fortuna di vivere in una famiglia in cui hai potuto esprimere la tua sessualità”.

Nel corso della lettera, il papà di Tommaso Zorzi rievoca il coming out del figlio in famiglia e le battaglie portate avanti contro i pregiudizi della società: “Non ti sei mai tirato indietro quando hai avuto l’occasione di denunciare una discriminazione, di sottolineare la stupidità di certe frasi dette anche da personaggi conosciuti o di aiutare un ragazzino a prendere coraggio nel fare outing con la propria famiglia.

In un mondo social che parla di cose che ‘hanno chiesto in moltissimi’ e distribuisce codici sconto, c’è bisogno anche di quelli che parlano di cose che riguardano pochi e che non fanno sconti sui diritti. Ti voglio bene. Papà“.

L’incredulità di Tommaso: “Un passo importantissimo“

La reazione di Tommaso Zorzi è un mix di incredulità e contentezza. Incredulità perché non si sarebbe mai aspettato un passo in avanti così importante da parte del padre, contentezza perché il rapporto, forse, è destinato a ricucirsi.

Il concorrente ammette: “Io credo che sia una delle lettere più belle che io abbia mai letto e il fatto che l’abbia scritta mio papà credo sia ‘La Lettera’. Ho voglia di riprendere il rapporto con mio papà, ho ritrovato in questo video un bambino che ha voglia di stare con il suo papà e credo che questo sia uno dei regali più belli. Papà ha fatto un passo importantissimo ed io sono fiero di lui“.

Attimi di forte commozione quando, successivamente, il ragazzo rievoca gli insulti e i pregiudizi vissuti sulla propria pelle per via della sua omosessualità.

Il suo messaggio è universale: “Io ho sempre vissuto la mia sessualità con una libertà estrema. Ma purtroppo ho dovuto fare i conti con tanta ignoranza e pregiudizio, con tanta gente che l’unica parola che aveva per descrivermi era ‘fro**o’. Credo che non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte. Io sono Tommaso Zorzi a prescindere che io vada a letto con uomini o donne“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

Grande Fratello vip – Tommaso Zorzi su Giulia Salemi e il vino: “Tipo Amy Winehouse”